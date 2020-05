Izrael: Zaprzysiężenie rządu przełożone z powodu wizyty Pompeo

Zaprzysiężenie tzw. kryzysowego rządu jedności narodowej w Izraelu zostało przełożone ze środy na czwartek - poinformował w poniedziałek przewodniczący Knesetu Beni Ganc. Według źródeł AFP stało się tak ze względu na wizytę sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo.

Pompeo przyjedzie do Izraela w środę i będzie to pierwsza międzynarodowa podróż wysokiego rangą dyplomaty amerykańskiego od początku wybuchu pandemii koronawirusa w obu krajach.

Sekretarz stanu spotka się z premierem Benjaminem Netanjahu i przyszłym wicepremierem Gancem, by "omówić wysiłki USA i Izraela w walce z pandemią Covid-19, a także problemy bezpieczeństwa regionalnego związane ze szkodliwymi wpływami Iranu" - przekazał Departament Stanu zapowiadając wizytę w piątek.

Jednak według komentatorów, w tym agencji Reuter, przybycie amerykańskiego szefa dyplomacji może być znakiem, że Waszyngton jest gotów poprzeć izraelską aneksję Doliny Jordanu, o co zabiega Netanjahu od września 2019 roku.

Szefujący prawicowej partii Likud Netanjahu i lider centrowych Niebiesko-Białych Ganc zapowiedzieli w zeszłym tygodniu, że w skład "kryzysowego rządu jedności narodowej" wejdą również następujące ugrupowania: Zjednoczony Judaizm Tory (Jahadut Hatora) - blok skupiający ortodoksyjne partie religijne, Sefardyjska Partia Strażników Tory (Szas) reprezentująca ortodoksyjnych Żydów sefardyjskich, lewicowa Partii Pracy (Awoda) i liberalny Geszer.

Media izraelskie, m.in. telewizja Keszet 12 czy dziennik "Israel Hajom", spekulują, że przełożenie zaprzysiężenia daje politykom dodatkowy dzień na negocjacje w sprawie nominacji ministerialnych z Jaminą (Prawica) - sojuszem religijnych partii prawicowych i skrajnie prawicowych.

Jamina była dotychczasowym koalicjantem Netanjahu, jednak w ostatnich dniach postanowiła zasiąść w opozycji. Portal The Times of Israel sugeruje, że Netanjahu wbrew umowie koalicyjnej zdecyduje się rozszerzyć gabinet z 32 do 36 ministerstw i zaoferować Jaminie więcej stanowisk ministerialnych, by w ten sposób przekonać ją do dołączenia do koalicji.

Parlament Izraela przegłosował w czwartek ustawy wymagane przez umowę koalicyjną zawartą między Likudem a Niebiesko-Białymi, w tym kluczową ustawę o rotacyjnym sprawowaniu funkcji premiera przez tych liderów partyjnych.

Nowe prawo przewiduje półtoraroczną kadencję Netanjahu oraz następującą po nim i trwającą tyle samo kadencję Ganca. Jeśli obie strony wyrażą taką wolę, kadencja tzw. kryzysowego rządu może zostać przedłużona o 18 miesięcy, przy zachowaniu rotacyjnego sprawowaniu urzędu premiera.