Izrael zaszczepi przeciwko Covid-19 ponad 120 tysięcy palestyńskich robotników

Izrael zdecydował włączyć w akcję szczepień przeciwko Covid-19 ponad 120 tysięcy palestyńskich robotników pracujących w tym kraju i na Zachodnim Brzegu - poinformował w poniedziałek COGAT, oddział izraelskiego ministerstwa obrony.

Palestyńczycy z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy otrzymali do tej pory niewielką liczbą dawek szczepionek, natomiast Izrael zaszczepił ponad 40 procent swej populacji.

Z uwagi na tę dysproporcję izraelscy pracodawcy prywatnie zabezpieczyli dawki dla tysięcy swoich palestyńskich robotników, z których wielu jest zatrudnionych w sektorze budownictwa.

Izraelski rząd krytykowany jest za to, że nie udostępnił swych znaczących rezerw szczepionek przeciw Covid-19 Palestyńczykom mieszkającym na terytoriach okupowanych - w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu - mimo iż państwo żydowskie prowadzi jedną z najszybszych akcji szczepień na świecie.

W poniedziałek izraelski rząd oficjalnie rozszerzył swój program na wszystkich 120 tysięcy Palestyńczyków posiadających pozwolenia na pracę w Izraelu. Tego dnia około 5 tysięcy palestyńskich robotników zostało po raz pierwszy zaszczepionych przeciwko Covid-19 - poinformował COGAT, oddział izraelskiego ministerstwa obrony, który współzarządza programem szczepień i koordynuje współpracę z Autonomią Palestyńską.

Zachodni Brzeg i Gaza, gdzie mieszka 5,2 mln Palestyńczyków, otrzymały do tej pory około 34 700 sztuk szczepionki. Małą część z nich przekazał Izrael i Rosja, a 20 tys. przysłały do Gazy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Palestyńczycy oskarżyli Izrael o ignorowanie swych obowiązków jako państwa okupacyjnego i niewłączenie ich do programu szczepień. Zaniepokojenie nierównościami pod tymi względami między Izraelem a terytoriami palestyńskimi wielokrotnie wyrażali przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Organizacje praw człowieka takie jak Amnesty International czy Human Rights Watch twierdzą, że Izrael jako okupant ok. 60 proc. terytorium Zachodniego Brzegu ma obowiązek zaszczepić mieszkających tam Palestyńczyków.

Izrael odrzuca te żądania i twierdzi, że zgodnie z porozumieniami w Oslo za szczepienie Palestyńczyków odpowiedzialna jest Autonomia Palestyńska.