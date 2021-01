Izrael: Zaszczepiono przeciw Covid-19 wszystkich pensjonariuszy domów opieki

Izraelskie służby ratownicze zakończyły w czwartek pierwszą część kampanii szczepienia przeciw Covid-19, obejmującą wszystkie osoby starsze w domach opieki oraz pracowników tych placówek. W ciągu 10 dni podano pierwsze dawki szczepionki około 150 tys. osób w całym kraju.

Druga runda szczepień ma się rozpocząć w przyszłym tygodniu - poinformowała organizacja Magen Dawid Adom (MDA, Czerwona Gwiazda Dawida), będąca odpowiednikiem polskiego pogotowia ratunkowego.

Szczepionka firm Pfizer/BionTech wymaga bowiem podania dwóch dawek w odstępie ok. trzech tygodni, by osiągnąć pełną skuteczność.

Powodzenie kampanii szczepień w domach spokojnej starości i innych instytucjach opieki całodobowej wynika m.in. z programu ministerstwa zdrowia, w ramach którego wolontariusze są szkoleni w zakresie prawidłowego podawania szczepionek, dzięki czemu mogą być one administrowane szybciej i w większej liczbie miejsc.

Do wtorku w Izraelu szczepiono około 150 tys. osób dziennie, skupiając się na osobach starszych i należących do grup ryzyka oraz pracownikach ochrony zdrowia. Jednak niedobór zapasów wymusza spowolnienie tempa nowych szczepień: w środę podano 90 tys. dawek.

Izrael zaszczepił już ok. 16 proc. swojej populacji, czyli ponad 1,5 mln osób, w tym ponad 65 proc. osób powyżej 60. roku życia - wynika z zestawienia Our World in Data Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Kraj ten zdecydowanie przewodzi na świecie w tej kategorii, jednak sukces nie jest taki sam we wszystkich społecznościach: do środy zaszczepiono zaledwie ok. 5 proc. arabskich obywateli Izraela, w tym 30 proc. osób powyżej 60. roku życia. Powodem takiego stanu rzeczy może być mniejsza liczba centrów szczepień w arabskich miastach i miasteczkach - uważają autorzy raportu cytowanego przez portal Times of Israel.

