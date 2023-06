Izrael: Zmarł palestyński trzylatek z Zachodniego Brzegu postrzelony przez wojsko

Palestyński trzylatek z Zachodniego Brzegu Jordanu, postrzelony w czwartek podczas akcji izraelskiego wojska, zmarł w poniedziałek - poinformował położony pod Tel Awiwem szpital Sheba Medical Centre.

Chłopiec został ranny w głowę, kiedy prowadzony przez jego ojca samochód dostał się na linię ognia w pobliżu wsi Nebi Saleh - twierdzi izraelska armia.

Jak podaje portal Times of Israel ze wstępnych ustaleń wynika, że w czwartek izraelski posterunek wojskowy został ostrzelany przez palestyńskiego napastnika. Kiedy żołnierze odpowiedzieli ogniem, kule miały przypadkowo trafić w samochód, którym podróżował ojciec z synkiem.

Ojciec ofiary Haitham al-Tamimi powiedział agencji AP, że Izrael "pod pretekstem samoobrony" atakuje "nieuzbrojonych cywilów". "Chcę, żeby to przesłanie dotarło do wszystkich: dzieciństwo i niewinność są święte" - oświadczył.

Od ponad roku sytuacja na Zachodnim Brzegu Jordanu i we wschodniej części Jerozolimy jest bardzo napięta. Według Associated Press w tym roku w starciach z izraelskim wojskiem zginęło niemal 120 Palestyńczyków, przy czym połowa z nich była uzbrojonymi członkami organizacji paramilitarnych. W tym samym czasie w atakach palestyńskich zginęło co najmniej 21 Izraelczyków.