Izraelczycy, którzy nie przyjęli trzeciej dawki szczepionki, utracą paszport covidowy

Ponad milion mieszkańców Izraela, którzy nie zaszczepili się trzecią dawką szczepionki przeciwko Covid-19, utraci w niedzielę Zieloną Przepustkę umożliwiającą m.in. udział w zgromadzeniach publicznych.

Wprowadzone w Izraelu zmiany wymagają przyjęcia trzeciej dawki szczepionki sześć miesięcy po otrzymaniu wcześniejszych dawek.

Dokument będzie ważny przez pół roku po upłynięciu tygodnia od przyjęcia ostatniej wymaganej szczepionki. Oznacza to, że w przypadku osób zaszczepionych dwiema dawkami, paszport będzie obowiązywać przez sześć miesięcy od dnia otrzymania drugiej dawki preparatu.

Dane Ministerstwa Zdrowia Izraela wskazują, że ponad 4 mln 700 tys. Izraelczyków otrzymało co najmniej dwie dawki szczepionki, ale tylko 3 mln 200 tys. - przypominającą dawkę trzecią.

Paszport tymczasowy może zostać przyznany osobom z negatywnym wynikiem testu, za który chętni do jego przeprowadzenia muszą jednak zapłacić.

Rząd Izraela ogłosił również, że pacjenci, którzy przeszli chorobę koronawirusową, będą zobowiązani do przyjęcia szczepionki, by otrzymać paszport covidowy. Wcześniej wszyscy ozdrowieńcy kwalifikowali się do uzyskania dokumentu.

Izrael, pierwsze państwo oferujące trzecią dawkę szczepionki przeciwko Covid-19, rozpoczął kampanię wzmacniającą efekt wcześniej oferowanych dawek na początku sierpnia. Początkowo były one dostępne dla osób powyżej 60 roku życia, obecnie po raz trzeci szczepieni są wszyscy chętni powyżej 12 roku życia.