Izraelczycy zlokalizowali w irańskich górach tajną podziemną bazę dronów

Izraelskie pozarządowe centrum badawcze Alma zlokalizowało tajną bazę dronów, ukrytą w górach Zagros w pobliżu miasta Sziraz na południowym zachodzie Iranu - o czym samo poinformowało w ogólnodostępnym materiale filmowym.

Alma, izraelski think tank koncentrujący się na geopolityce i bezpieczeństwie twierdzi, że podziemna baza znajduje się około 10 kilometrów od lotniska wojskowego. (http://bitly.pl/bak4c)

Baza ma około 3 kilometrów długości i zdaniem ekspertów Almy wjazd do niej znajduje się w pobliżu miasta Sziraz, gdzie produkowane są części do dronów kamikadze Szahed, takich samych, jakich Rosja używa obecnie w Ukrainie.

Zdjęcia satelitarne pokazują 5 silosów służących do wypuszczania dronów, a także dokładną lokalizację tuneli wiodących do bazy. Eksperci Almy uważają, że baza może być miejscem startu rojów dronów - grupy zdolnej do skoordynowanego ataku - a jej bliskość do cieśniny Ormuz w Zatoce Perskiej oznacza bezpośrednie zagrożenie dla całego Bliskiego Wschodu. Drony startujące z wykrytej przez Izraelczyków bazy mogą pokonać 2000 kilometrów, co oznacza, że mają w zasięgu nie tylko Izrael, ale obszary aż po Egipt, Gruzję, Pakistan.

Irański portal Iran International przypomina w środę, że styczniowe wspólne ćwiczenia wojskowe Izraela i Stanów Zjednoczonych mogły być elementem przygotowań do ewentualnego ataku na m.in. na podziemną bazę dronów.

Eksperci wojskowi są zdania, że zaawansowana technika rojów dronów (drone swarm) pozwalająca maszynom na podejmowanie autonomicznych decyzji w oparciu o wspólne informacje może zrewolucjonizować dynamikę konfliktów militarnych.