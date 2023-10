Izraelka: słyszałam przez telefon, jak terroryści porywają moje dzieci

Słyszałam przez telefon, jak terroryści Hamasu włamują się do domu i porywają moje dzieci - opowiedziała CNN Izraelka. Dzieci w wieku 12 i 16 lat były same w tzw. bezpiecznym pokoju, gdy do mieszkania wdarli się bojownicy.

"Ok. godz. 8:30 (dzieci) usłyszały rozwalanie drzwi. Powiedziały, że ktoś się włamuje. Były przerażone. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, co czuły. A mnie tam nie było, by im pomóc" - relacjonowała matka.

Kobieta powiedziała dzieciom, by były cicho, zostały w tzw. bezpiecznym pokoju i zamknęły drzwi.

"Ok. 8.45 usłyszałam przez telefon włamanie. Słyszałam terrorystów mówiących po arabsku do moich nastolatków. Młodsze dziecko powiedziało - jestem za młody, by iść" - opowiedziała.

"I połączenie zostało przerwane. To był ostatni raz, kiedy miałam z nimi kontakt. To był bardzo, bardzo ciężki dzień" - dodała.

Ze względów bezpieczeństwa CNN nie ujawnia tożsamości bohaterów.