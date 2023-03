Jabłoński: Rosja to agresywne imperium zła, które chce podporządkować sobie inne narody

Rosja to agresywne imperium zła, które pragnie podporządkować sobie inne narody - ostrzegł w wywiadzie udzielonym bośniackiej telewizji N1 polski wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

"Ostrzegaliśmy przed rosyjskim zagrożeniem wiele lat, przez co byliśmy nazywani rusofobami, którzy próbują straszyć Rosją" - przypomniał Jabłoński, mówiąc o stanowisku polskiego rządu wobec polityki Kremla.

"Niestety mieliśmy rację" - dodał wiceminister.

"Chciałbym, żeby Rosja była odpowiedzialnym krajem, partnerem gospodarczym i politycznym, ale niestety tak nie jest. Moskwa nie może przyjąć do wiadomości tego, że czasy Związku Sowieckiego już się skończyły. Napadli na Ukrainę w 2014 roku, a potem w roku 2022; wcześniej napadli na Gruzję. Prowadzili czystki etniczne w Czeczenii i próbowali wymazać czeczeńską tożsamość. Musimy też wziąć pod uwagę to, co robią w Syrii czy Afryce. Tak właśnie wygląda natura rosyjskiego reżimu" - stwierdził Jabłoński.

Mówiąc o konieczności powołania trybunału, który osądzi w przyszłości zbrodnie rosyjskie na Ukrainie, wiceszef polskiej dyplomacji odniósł się do wojny, która w 1992 roku wybuchła w Bośni i Hercegowinie. "Przykład BiH pokazuje, że osądzenie zbrodni wojennych jest możliwe. To może potrwać lata, może być ciężkie również ze względów politycznych, ale jesteśmy tej sprawie oddani" - zaznaczył.

Elity polityczne reprezentujące w BiH mniejszość serbską podtrzymują relacje z rosyjskimi władzami pomimo inwazji na Ukrainę. W styczniu prezydent Republiki Serbskiej Milorad Dodik przyznał rosyjskiemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi najwyższe odznaczenie tej części BiH za "patriotyczny stosunek i miłość" do RS. Dodik spotkał się również w Rosji z Putinem dwukrotnie od momentu rozpoczęcia przez Kreml inwazji na Ukrainę.