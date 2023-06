Jadwiga Emilewicz o odbudowie Ukrainy: na razie dużo retoryki, a mało konkretów

W przygotowaniach do odbudowy Ukrainy mało jest gospodarczo-inwestycyjnych konkretów. - Niewiele brakuje, by ktoś krzyknął, że król (jeszcze) jest nagi - wskazuje wiceminister Jadwiga Emilewicz.

Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej za jedno ze swoich głównych zadań uważa uchwalenie i wprowadzenie w życie nowelizacji ustawy o KUKE. Chodzi o możliwość objęcia przez tę instytucję ubezpieczeniami inwestycyjnymi podmiotów aktywnych w obszarach objętych działaniami wojennymi.

Podwykonawstwo polskich firm w czasie odbudowy Ukrainy musi być tym razem mądrze uszyte. I tu „local content” - w rozumieniu dostarczenia towaru, a nie usługi - jest dla nas dobrym rozwiązaniem - uważa Jadwiga Emilewicz.

Na razie - prócz deklaracji wsparcia na poziomie rządowym (zwłaszcza dla swoich firm) – o konkretnych sumach na podniesienie Ukrainy z gruzów realnie niewiele da się powiedzieć.

- To nie znaczy, że możemy spokojnie siedzieć w fotelu; musimy już teraz działać, aby momentu przełomu nie przespać - wskazuje wiceminister.

Została pani pełnomocnikiem rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. To spełnienie postulatów biznesu. Już ładnych parę miesięcy temu Artur Popko, prezes Budimeksu wnioskował: rząd powinien powołać komórkę, zajmującą się wsparciem polskich firm, które będą odbudowywać Ukrainę. I przypominał, że m.in. w USA wyznaczono już do tej roli konkretne osoby. „W Polsce na razie nie ma z kim o tym rozmawiać” – zauważył cierpko. Teraz jest. Co pani będzie robić? Koordynować poczynania rządu? Programować? Kreować?

- Swoją rolę i wizję pracy postrzegam, jak robotę górnika dołowego – i to na przodku…

Postulat stworzenia takiego urzędu krążył od dawna; nie przypadkiem zresztą rządy innych państw powoływały podobne stanowiska już od końca ub. r. Niedawno w Pradze spotkałam się z moim odpowiednikiem w czeskim rządzie.

"Rząd premiera Morawieckiego nie zasypywał gruszek w popiele"

Ale też powiedzmy jasno: rząd premiera Morawieckiego już wcześniej nie zasypywał gruszek w popiele. Kwestią współpracy gospodarczej z Ukrainą zajmowały się przecież m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii czy Ministerstwo Infrastruktury. Deficytem był brak koordynacji tych działań - i to zadanie mam wyraziście wpisane w obowiązki.

27 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie międzyresortowego zespołu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. W jego skład – oprócz już wymienionych – wchodzą przedstawiciele resortów: aktywów państwowych, środowiska, finansów, rolnictwa, cyfryzacji, kultury, rodziny, spraw wewnętrznych, a także edukacji i nauki.

Czy ma pani także ”inicjatywę ustawodawczą” – będzie pani mogła proponować własne projekty czy też rozwiązania prawne?

- Tak. Jednym z moich głównych zadań jest uchwalenie i wprowadzenie w życie nowelizacji ustawy o KUKE (resortem wiodącym pozostaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii). Projekt został już przyjęty przez Radę Ministrów.

Z mojej perspektywy i przede wszystkim z punktu widzenia firm prowadzących działalność gospodarczą oraz eksportujących produkty i usługi do Ukrainy, ma on fundamentalne znaczenie. Chodzi o możliwość objęcia przez KUKE ubezpieczeniami inwestycyjnymi podmiotów aktywnych w obszarach objętych działaniami wojennymi.

To z kolei wymaga legislacyjnej zmiany (zapis o możliwości ubezpieczenia w kraju podwyższonego ryzyka, w którym toczy się wojna – ze względu na ważny interes państwowy).

Mam wielką nadzieję, że parlament – ponad politycznymi podziałami - przyjmie znowelizowaną ustawę do końca lipca lub na początku sierpnia, a najpóźniej we wrześniu konkretna oferta będzie już dostępna dla przedsiębiorców. Co niezwykle ważne: to byłyby ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa. Takie firmy jak Budimex, Unibep, Barlinek, Oknoplast i inne, które w Ukrainie już od lat działają (i rozumieją ten rynek) na taki instrument od dawna czekają.

Dobre wzorce już są: polityka dialogu z biznesem przy okrągłych stołach - branża po branży

Tradycją pani poprzedniej obecności w rządzie był bliski, konsultacyjny kontakt z biznesem. Nie inaczej ma być dziś, czego przejawem m.in. deklaracja organizacji okrągłych stołów branżowych… Co można sobie po nich obiecywać?

- Rozmawiałam już z polskimi firmami, które od dawna są obecne na Ukrainie. Za mną też długie, instruktażowe seminarium z przedstawicielami Kredobanku (bank z centralą we Lwowie, którego właścicielem jest PKO BP - przyp. red.).

Już wkrótce wystartuje okrągły stół z branżą budowlaną. W partnerstwie z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa planujemy robocze spotkanie szybko. Chcemy zebrać oczekiwania i stworzyć szybką ścieżkę komunikacyjną, abyśmy jako administracja publiczna - kiedy pojawia się problem w Ukrainie - mogli szybko zareagować.

Prześledziłam na przykład historię przetargu dotyczącego budowy obiektów na przejściu granicznym Medyka-Szeginie, który się toczy nie najszczęśliwiej dla polskiej strony... Fundusze zapewnia Polska (BGK z gwarantowaną linią finansowania także przez Ministerstwo Finansów). Być może trzeba je wstrzymać do czasu wyjaśnienia niepokojących trudności w tym przetargu?

Po rozmowach z branżą budowlaną, przyjdzie kolej na ochronę zdrowia czy też sektory pracujące na potrzeby branży budowlanej (materiały wykończeniowe i wyposażeniowe, chemia budowlana itp.).

- Generalnie uważam, że politycy – bez względu na ugrupowanie – powinni odrobić tę churchillowską lekcję, że w polityce nie ma przyjaciół, są tylko są interesy. Ta zasada obowiązuje zawsze i wszędzie.

Zgadzam się jednak z panem ministrem Budą, że lepiej się ją stosuje w przyjaznej atmosferze. A relacje polsko-ukraińskie znajdują się dziś na poziomie, na jakim nie były nigdy od rozpadu Związku Radzieckiego – mimo trudnych tematów z naszej wspólnej historii.

Przejawem tego na poziomie społecznym jest choćby spontaniczny entuzjazm, jaki wywołuje prezydent RP Andrzej Duda, spacerując po ulicach Kijowa. Według badań dystansuje on każdego innego polityka pod względem zaufania Ukraińców do liderów innych krajów.

Taka atmosfera to też dobre podglebie do interesów, pomocne w relacjach B2B.

"Podwykonawstwo w Ukrainie musi być tym razem mądrze uszyte"

Gotowość udziału w przyszłej odbudowie Ukrainy zgłosiło już ponad 2 tys. polskich firm. Duże przedsiębiorstwa działające w naszym kraju – to jedno; bardziej skomplikowany będzie proces włączania mniejszych firm we wspomniany proces. Jak chcemy stymulować ten mechanizm?

- Ponad 2 tys. firm… Mniej więcej tyle samo, ile już działa w Ukrainie.

Nasze MŚP już wiedzą, jak to jest być podwykonawcą zagranicznych firm budowlanych, które były „w teczkach”, wynajmując właściwie w całości polskich podwykonawców i pracowników. A na koniec – przy wykorzystaniu przewagi kontraktowej - mnóstwo małych i średnich przedsiębiorstw albo zbankrutowało, albo - w najlepszym przypadku - nie rozwinęło się.

To podwykonawstwo w Ukrainie musi być tym razem mądrze uszyte. I tu polski „local content” - w rozumieniu dostarczenia towaru, a nie usługi - jest dla nas dobrym rozwiązaniem.

Ważne są również w tym przypadku zadania instytucji publicznych. Dlatego tak bardzo potrzebny jest powrót PAIH-u do Kijowa. Stworzenie swego rodzaju hubów w kilku miejscach w Ukrainie (PAIH, KUKE, Kredobank), stanowiłoby konkretne wsparcie dla MŚP, które do oddalonego setki, jeśli nie tysiące kilometrów ministerstwa w Warszawie przecież się nie zwrócą o bieżące wsparcie. Mamy też polsko-ukraińskie czy też polskie stowarzyszenia biznesowe, które z powodzeniem tam działają. Takim przykładem jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który już założył tam swój oddział.

"Protekcjonizm jest krótkoterminową odpowiedzią na trudności. Jak długoterminowo wykorzystać nasze przewagi konkurencyjne?"

Polskie instytucje publiczne, co mogę przyrzec, będą organizować spotkania z wysoko postawionymi przedstawicielami ukraińskiej administracji czy też w formule B2B. Chcemy pokazać potencjał polskich małych czy średnich firm i na tej bazie budować trwałe relacje polsko-ukraińskie.

„Musimy lobbować u rządu o zapisy protekcjonistyczne na poziomie Polski i UE, żeby nie było tak, że w przypadku projektów energetycznych czy infrastrukturalnych przegrywamy z Chińczykami” – wskazuje Maciej Zieliński, prezes polskiej spółki Siemensa w kontekście odbudowy Ukrainy. Pani podziela zasadność argumentów tego rodzaju i tego rodzaju zapisów?

- Słysząc te słowa uśmiecham się, bo przypomnę, że to nasz rząd był określany jako ten, który nie rozumie zasad wolnego rynku i wolnej konkurencji. A dziś awangardą protekcjonizmu są ci – myślę o państwach –którzy nas o to oskarżali.

To, co stało za unijną polityką klimatyczną, to – prócz troski o środowisko i o odpowiedzialność biznesową – było niewątpliwe próbą odzyskania gospodarczego liderowania.

I rzeczywiście na poziomie B+R Europa stała się awangardą, bo np. ogniwa fotowoltaiczne zostały wymyślone tutaj. Tyle że dwa lata temu ostatnia produkująca je firma wyprowadziła się z Europy…

Czy obawa zawarta w pytaniu jest zasadna? Tak. Bo części tej produkcji, którą będziemy kupować także na potrzeby pomocy dla Ukrainy, nie znajdziemy w Europie (w tym miejscu kłania się niegdysiejszy optymizm, że fabrykę można postawić w dowolnej jurysdykcji prawnej). To oznacza, że obawa menedżera Siemensa jest ze wszech miar zasadna.

Musimy sobie Europę wymyślić na nowo. Protekcjonizm jest krótkoterminową odpowiedzią na trudności. Jak długoterminowo wykorzystać nasze przewagi konkurencyjne? To fundamentalne pytanie!

Trzeba przywiązywać dużą wagę do transparentności, ukraińskiego prawa i międzynarodowych standardów w administracji publicznej i biznesie

Problemem Ukrainy przez lata była - i jest - korupcja. Ostatnia seria bezkompromisowych decyzji (poleciały głowy wielu wysokich rangą urzędników i polityków) skłania w tej mierze do ostrożnego optymizmu. Jak Unia i my możemy w procesie naprawczym pomoc – m.in. po to, by mieć gwarancje, że pieniądze na odbudowę tego kraju trafią tam, gdzie powinny i do kogo powinny?

- Podobnie było w procesach demokratyzacyjnych, proponowanych przez Stany Zjednoczone niektórym państwom Ameryki Południowej – z różnym skutkiem zresztą. Ale ów eksperyment, jeśli chodzi o Europę Wschodnią, zakończył się sukcesem. W przypadku Ukrainy chodzi m.in. o to, aby wychować tam pokolenie administracyjne, które zagwarantuje właściwą przejrzystość procesów administracyjnych.

Polska branża budowlana nie chciałaby na przykład, żebyśmy uczyli ukraiński urząd zamówień publicznych, jak prowadzić zamówieniowe procesy, ale zarazem chciałaby, by przetargi odbywały się według „standardowych” procedur zamówieniowych, które obwiązują w Unii, EBOiR czy Banku Światowym.

Powinniśmy uczulać naszych przyjaciół z Ukrainy, by przywiązywali dużą wagę do transparentności, przestrzegania obowiązującego w Ukrainie prawa oraz stosowania się do – powszechnie przyjętych – międzynarodowych standardów w administracji publicznej i biznesie. To pozwoli im zbudować to, co we wzajemnych relacjach najistotniejsze: zaufanie.

Chce pani intensywnie spotykać się ze swoimi odpowiednikami w innych krajach Unii. Jako się rzekło, oni już od pewnego czasu działają… Polska firma B-Act w Ukrainie uczestniczy w kilkunastu projektach (nadzór techniczny i inżynierski). „Zachęcam polskich przedsiębiorców do zakładania już teraz przedstawicielstw, oddziałów czy rejestrowania się w systemie zamówień publicznych Ukrainy Prozorro. (…) Fundusze eksportowe innych krajów, w tym Japonii czy Norwegii już ogłaszają przetargi na identyfikację potrzeb i zniszczeń. I już realizują opracowania strategiczne, które pozwolą się tym krajom pozycjonować, żeby być pionierami w odbudowie Ukrainy. Polska powinna podążać tą drogą” – wskazuje Adam Białachowski, szef tej firmy. Pani minister, czy my - jako Polska - się już spóźniliśmy?

- Uważam, że nie. Dzisiaj bardzo dużo dzieje się w sferze deklaracji, retoryki - głównie politycznej, ale nie w obszarze gospodarczo-inwestycyjnych konkretów. Na razie polityka pomocowa ubrała się, jak w baśni Hansa Christiana Andersena o nowych szatach cesarza. Niewiele brakuje, by ktoś krzyknął z widowni, że król (jeszcze) jest nagi.

Teraz wielu jedynie pręży muskuły… Bo - prócz deklaracji wsparcia dla Ukrainy na poziomie rządowym (zwłaszcza dla swoich firm) – realnie niewiele da się powiedzieć. To nie znaczy jednak, że możemy spokojnie siedzieć w fotelu; musimy już teraz działać, aby momentu przełomu nie przespać.

Zgadzam się z panem prezesem, że ten na koniec wygra, kto będzie miał gotowe projekty, gdy realne już zamówienia się masowo posypią. Tyle, że sektor budowlany już jasno oświadczył, że za swoje pieniądze tego rodzaju kosztowych, ryzykownych przecież nierzadko planów, firmy nie są w stanie przygotować.

Aby ograniczyć tego rodzaju niepewność, pozostaje budowa informacyjno-konsultacyjnej platformy ze stroną ukraińską, by i w ten sposób mocno uprawdopodobnić, że te projekty zostaną wcielone w życie. Dołożę wszelkich starań, aby ów fundusz projektowy powstał. Mam nadzieję, że w tej sprawie – przynajmniej w niektórych obszarach (np. zielona energia) – dostaniemy też wsparcie ze strony EBI.

