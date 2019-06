Jadwiga Emilewicz: widać pole do integracji z Bałkanami Zachodnimi

Dzięki powiązaniom gospodarczym między Polską, UE a krajami Bałkanów Zachodnich, rynki i firmy mogą sobie wzajemnie dużo zaoferować, dlatego powinniśmy wspólnie wzmacniać relacje - uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, która będzie uczestniczyć w zbliżającym się Szczycie Bałkanów Zachodnich.

Organizatorami Szczytu Bałkanów Zachodnich są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, MSZ, MPiT oraz MSWiA.

Szczyt odbędzie się w dniach 3-5 lipca w Poznaniu.

Okazją do zorganizowania szczytu jest polskie przewodnictwo w Procesie Berlińskim.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przekazało w komunikacie z 26 czerwca, że Szczyt Bałkanów Zachodnich odbędzie się 3-5 lipca 2019 roku w Poznaniu w trakcie polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim. Spotkają się tam szefowie rządów i ministrowie z kilkunastu państw Unii Europejskiej oraz państw bałkańskich, w tym minister Jadwiga Emilewicz oraz przedstawiciele instytucji unijnych.



"Na Proces Berliński powinniśmy patrzeć z dwóch perspektyw. Może on doprowadzić do pełnej integracji Bałkanów Zachodnich z Unią, a to oznacza poszerzenie obszaru wolności gospodarczej i nowe rynki, co jest dobre dla wszystkich uczestników inicjatywy" - powiedziała cytowana w komunikacie Emilewicz.



Szczytowi towarzyszyć będzie Forum Biznesu Bałkanów. Jak wskazuje resort, "to pierwsze takie wydarzenie w historii relacji biznesowych Polska - UE - Bałkany Zachodnie". Jego inicjatorem jest MPiT i Polska Agencja Inwestycji i Handlu.



W komunikacie przekazano, że z inicjatywy Emilewicz podczas Szczytu odbędzie się spotkanie z ministrem gospodarki i energii Niemiec Peterem Altmaierem oraz ministrem gospodarki i finansów Francji Bruno Le Mairem w formacie Trójkąta Weimarskiego.



"Ministrowie będą rozmawiać o nowej polityce przemysłowej UE, w tym o IPCEI (z ang. Important projects of common european interest). To jeden z ważniejszych instrumentów, za pomocą których Komisja Europejska wspiera European Battery Alliance, czyli sojusz na rzecz rozwoju przemysłu bateryjnego w Europie, w którego prace Polska jest zaangażowana od samego początku" - czytamy.



Podczas Szczytu odbędzie się także prezentacja raportu OECD "Globalna Europa Południowo-Wschodnia: wyzwolenie potencjału rozwoju". W wydarzeniu będzie uczestniczyć szefowa MPiT. Analitycy OECD zbadali potencjał eksportowy Bałkanów Zachodnich, by zidentyfikować najlepiej rokujące branże i produkty, które mogą być motorem napędowym dla gospodarek regionu.



"Przez cały 4 lipca będą trwały spotkania i dyskusje o tym, jak wzmocnić powiązania gospodarcze między Polską, UE a krajami Bałkanów Zachodnich. Nasze rynki i firmy mogą sobie wzajemnie dużo zaoferować. Dlatego powinniśmy wspólnie wzmacniać obecne i budować nowe relacje handlowe, nowe łańcuchy dostaw, wspierać talenty i pomagać kapitałowi w poszukiwaniu nowych możliwości" - powiedziała szefowa MPiT.



Proces Berliński to inicjatywa zapoczątkowana przez Niemcy. Łączy 10 państw UE (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Niemcy, Polska - jako jedyna z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy) i sześciu krajów Bałkanów Zachodnich (Czarnogóra, Serbia, Macedonia Północna, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo).



Są w nią też zaangażowane Europejski Bank Inwestycyjny, Komisja Europejska, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz krajowe instytucje finansowe.

