Jair Bolsonaro : wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ofiary koronawirusa

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro odnosząc się do ponad czterech tysięcy śmiertelnych ofiar Covidu-19 podczas ostatniej doby powiedział w środę, że „wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się w Brazylii".

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro przemawiając w środę na uroczystości objęcia stanowiska przez nowego dyrektora słynnej brazylijsko-paragwajskiej zapory wodnej Itaipu, generała Jao Ferreiry, znaczną część swego wystąpienia poświęcił nasilającej się coraz bardziej pandemii koronawirusa. W ciągu doby poprzedzającej jego wystąpienie Covid-19 zabił 4 195 osób. Nawiązując do tego tragicznego dobowego rekordu, Bolsonaro przyznał: "wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się w Brazylii".

Media elektroniczne całej Ameryki Łacińskiej cytując wystąpienie prezydenta Bolsonaro odnotowują pozytywną zmianę w jego podejściu do pandemii, która dotknęła Brazylię dotkliwiej niż pozostałe kraje kontynentu. Przypominają jednocześnie, iż do niedawna w swych licznych wypowiedziach na ten temat , prezydent "dodając otuchy współobywatelom", co najmniej pomniejszał zagrożenie ze strony Covid-19.

"Nie będziemy płakać nad rozlanym mlekiem" - powiedział jednak szef państwa i rządu brazylijskiego w swym przemówieniu, dodając, że "pandemia jest częściowo wykorzystywana politycznie, ale nie do walki z wirusem, lecz do prób obalenia prezydenta przez atakowanie jego postawy wobec pandemii".

"W jakim kraju ludzie nie umierają na koronawirusa? Niestety ludzie umierają wszędzie, ale - zapewnił -chcemy zmniejszyć to zagrożenie".

Ten temat prezydent Brazylii podjął nieco później w rozmowie z dziennikarzami, w drodze powrotnej z uroczystości nad zaporą Itaipu. Bronił skuteczności w zwalczaniu koronawirusa pewnego popularnego leku na przeziębienie, którego stosowanie wielokrotnie polecał rodakom zanim będą mieli dostęp do szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Prezydent Brazylii wyraził również przekonanie , że wkrótce powstanie skuteczny lek na koronawirusa, który mógłby zapisywać pacjentowi każdy lekarz. "Mam pewność - powiedział - że wkrótce pojawi się na świecie remedium na Covida-19, jakaś szczepionka za 10 lub 20 dolarów za sztukę".

Bolsonaro potwierdził ponownie, że niedługo - po zatwierdzeniu przez władze sanitarne - szczepionka przeciwko koronawirusowi będzie szeroko dostępna dla Brazylijczyków. Jednocześnie ponowił swój apel o "nie demonizowanie" różnych innych leków na koronawirusa, które "mógłby zapisywać każdy lekarz".