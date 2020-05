Jak połączyć zerwane łańcuchy handlowe? Debata pod patronatem WNP.PL

Polski eksport stracił na swojej dynamice już w 2019 roku, a uderzenie w światowy handel pandemii COVID-19 może jeszcze pogłębić jego problemy. Jak polskie firmy dają sobie w tych warunkach radę, powiemy podczas EEC Online na panelu "Eksport, handel zagraniczny, współpraca gospodarcza".

Przed eksporterami stanowczo nowe wyzwania. Warto posłuchać, co mają w tej sprawie do powiedzenia.Zaplanowaną na 20 maja debatę „Eksport, handel zagraniczny, współpraca gospodarcza” poprzedzi wirtualne spotkanie przedstawicieli izb handlowych zrzeszonych w PolChambers. Przedstawią oni działalność izb handlowych w Brazylii, Francji, Gruzji, Hongkongu, Izraelu i USA (Silicon Valley). Osią debaty będzie bieżąca sytuacja w handlu zagranicznym i odpowiedzi poszczególnych krajów na kryzys wywołany pandemią koronawirusa. To wydarzenie zaplanowano na 11 maja, w godz. 11.00-12.15.