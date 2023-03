Jak rosyjski oligarcha kazachskie lotnisko kupował

Sankcje nałożone na Kreml coraz dotkliwiej uderzają w rosyjską gospodarkę, dlatego Moskwa poszukuje sposobów na ich ominięcie. Przykładem może być przejęcie przez rosyjskiego operatora lotniska im. Manszuk Mametowej w Uralsku, w zachodnim Kazachstanie.

Położony ok. 40 km od granicy z Rosją nowy obiekt, otwarty w marcu 2022, uzyskał zdolność operacyjną w kwietniu. Jego udziałowcem został właśnie rosyjski holding Porty Lotnicze Regionów.

Kazachski port lotniczy stanie się regionalnym hubem dla rosyjskich pasażerów

Zgodnie z rosyjską zapowiedzią port ma się stać centralnym regionalnym hubem do obsługi głównie pasażerów z Federacji Rosyjskiej. To rozwiązanie ma umożliwić obejście sankcji, które spowodowały zamknięcie przez wiele krajów nieba dla rosyjskich linii lotniczych. Już uruchomiono bezpośrednie połączenie autobusowe z lotniska do Samary, najbliższego dużego miasta, które jest bezpośrednio skomunikowane autobusowo, kolejowo i lotniczo z dużymi ośrodkami miejskimi Rosji.

Już sam fakt nabycia lotniska w celu omijania sankcji jest bardzo niewygodny dla Astany. Okazuje się też, że właścicielem holdingu Porty Lotnicze Regionów jest powiązany z Kremlem miliarder Wiktor Wekselberg, obecnie objęty amerykańskimi i unijnymi sankcjami.

Pierwszą reakcją władz było sprostowanie, że rosyjski partner nabył 49 proc. udziałów w konsorcjum Oral Airport Holding zarządzającym lotniskiem, więc pakiet większościowy 51 proc. pozostał w rękach kazachskich biznesmenów. Ponadto w istocie lotnisko pozostaje własnością państwa, a jest jedynie w zarządzie wspomnianego konsorcjum.

W 2022 port lotniczy zwyczajowo zwany Uralsk Ak Żoł obsłużył ok. 300 tys. pasażerów, ale Rosjanie zapowiadają znaczące zwiększenie ich liczby. Już zainwestowali w nowy terminal i unowocześniają system bezpieczeństwa, obsługi pasażerów i port cargo.

Inwestycja rosyjskiego oligarchy jest mocno kłopotliwa dla władz Kazachstany

Firma rosyjskiego oligarchy, będąca zarządcą lotnisk w Jekaterynburgu, Samarze, Saratowie, Niżnym Nowogrodzie, Tobolsku i Rostowie nad Donem ponosi coraz większe straty w związku z ograniczeniem liczby lotów. Motyw biznesowy inwestycji w kazachskie lotnisko jest prawdopodobnie tylko jedną strona medalu. Druga ma zapewne podłoże polityczne i jest wynikiem dyspozycji z Kremla.

Z kolei dla Astany ta sprawa jest kłopotliwa wizerunkowo, bowiem prezydent Kassym-Żomart Tokajew oficjalnie zapowiadał, że nie pozwoli, aby jego kraj był wykorzystywany do omijania sankcji. Brak reakcji Astany na jawne obchodzenie restrykcji może spotkać się w końcu z ostrą reakcją państw zachodnich. A takiego scenariusza prezydent Tokajew chciałby zapewne uniknąć.

