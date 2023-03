Jak sfinansować ekspansję zagraniczną?

W dobie globalizacji polski rynek dla coraz większej liczby firm staje się za mały. By rozwinąć biznes, muszą sięgać dalej. Wyjście na zagraniczne rynki wymaga jednak kapitału.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Realizowany od 2009 r. przez BGK i Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE) Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu obejmuje szereg finansowych instrumentów służących rozwojowi eksportu polskich towarów i usług we wszystkich kierunkach. Również tych dalszych, pozaunijnych.

Kredyty eksportowe mogą pomóc sfinansować ekspansję zagraniczną polskiego przedsiębiorcy

Jednym z nich są kredyty eksportowe udzielane przez BGK zarówno bezpośrednio nabywcom polskich towarów i usług, jak i ich bankom. Instrumenty oferowane przez bank, które mogą zostać wykorzystane w ekspansji polskich spółek na rynek kazachstański, zarówno w zakresie eksportu, jak i inwestycji bezpośrednich w tym kraju to m.in. finansowanie krótkoterminowe oparte na akredytywie. To rozwiązanie oskonale sprawdza się w przypadku realizacji kontraktów eksportowych dotyczących dóbr konsumpcyjnych oraz w sytuacji, kiedy polski przedsiębiorca obawia się utraty płynności związanej z wydłużonym terminem zapłaty.

W takich przypadkach rozwiązaniem może okazać się dyskontowanie akredytywy. Eksporter może wówczas zaoferować nawet do dwóch lat odroczonego terminu płatności, a BGK zdyskontuje taką należność po dokonaniu wysyłki towarów czy zrealizowaniu usługi.

Alternatywą może być postfinansowanie akredytywy, gdzie bank importera, a w praktyce importer, ma możliwość otrzymania korzystnego finansowania, które spłaca w terminach ustalonych z BGK. Transakcja opiera się na udzieleniu finansowania bankowi otwierającemu akredytywę. Pieniądze z tego finansowania nie przekraczają granicy – po złożeniu poprawnych dokumentów, trafiają bezpośrednio na rachunek eksportera. Co więcej, BGK jest w stanie zabezpieczać ryzyko braku zapłaty i ryzyko polityczne poprzez potwierdzenie akredytywy dokumentowej otwartej przez bank zagraniczny.

Opisane instrumenty są dostępne w prawie wszystkich państwach świata. Dzięki ich zastosowaniu polscy przedsiębiorcy mogą uatrakcyjnić swoją ofertę na rynkach zagranicznych proponując dłuższy niż konkurenci termin odroczenia płatności bez obawy o utratę płynności. Właśnie akredytywy są tymi instrumentami, które z powodzeniem były wykorzystywane w zabezpieczeniu i finansowaniu eksportu do Kazachstanu.

Kredyty, gwarancje lub wykup wierzytelności eksportowych. Gama rozwiązań jest szeroka

Polscy eksporterzy realizujący kontrakty eksportowe, których przedmiotem są dobra inwestycyjne, mogą także skorzystać z finansowania długoterminowego, w postaci kredytu dla banku nabywcy. W tej formule BGK udziela kredytu bankowi inwestora, który następnie z tych środków udziela kredytu inwestorowi. W ramach kredytu w tej formule środki zostają w Polsce i trafiają od BGK bezpośrednio na rachunek polskiego przedsiębiorcy. W momencie wypłaty uruchamiany jest zaś kredyt w ciężar banku nabywcy. Kredyt udzielany jest w ramach Konsensusu OECD, kwota kredytu nie może przekroczyć 85% wartości kontraktu, a minimalny okres spłaty to 2 lata.

Z kolei wykup wierzytelności eksportowych z kredytu dostawcy może być ciekawą alternatywą dla polskich przedsiębiorców realizujących kontrakty eksportowe o charakterze inwestycyjnym. BGK w ramach tego finansowania wykupuje od polskiego przedsiębiorcy do 85 proc. wierzytelności. Okres spłaty wynosi zwykle od 2 do 5 lat i powinien być dostosowany do zasad określonych w Konsensusie OECD. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia, polski przedsiębiorca ma możliwość zaoferowania wydłużonych terminów płatności bez uszczerbku na swojej płynności, ponieważ otrzymuje płatność tuż po wykonaniu kontraktu. Co więcej, ryzyko zapłaty za towar przeniesione jest na BGK.

Kolejnym instrumentem są gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym. BGK może na zlecenie polskiej spółki, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji.

Dostępne są m.in. gwarancje wadialne, zwrotu zaliczki, dobrego/należytego wykonania kontraktu, rękojmi, zapłaty. Z uwagi na rating BGK (równy ratingowi Polski) gwarancje bankowe wystawiane przez BGK są honorowane przez wiele podmiotów na całym świecie. BGK może także wystawiać regwarancje pod gwarancje wystawiane przez banki zagraniczne, jeżeli takie są wymogi kontraktowe.

Inne narzędzie oferowane przez BGK to kredyt dla nabywcy, udzielany zagranicznym importerom polskich towarów i usług. Polski eksporter, po zrealizowaniu części lub całości zobowiązania kontraktowego, otrzymuje środki bezpośrednio z BGK, obciążając jednocześnie rachunek kredytowy importera. Co ważne, eksporter nie ponosi ryzyka braku wypłacalności importera. Kredytobiorcą może być zarówno kazachstański podmiot prywatny, jak i publiczny (np. jednostki samorządu terytorialnego, skarb państwa Kazachstanu). Zgodnie z konsensusem OECD bank może sfinansować do 85 proc. wartości kontraktu eksportowego, okres finansowania może wynosić nawet do 15 lat. Dodatkowym wymogiem jest udział towarów/usług pochodzenia polskiego w kontrakcie eksportowym (min. 40 proc.). Zabezpieczeniem dla tego typu finansowania są polisa ubezpieczeniowa KUKE oraz aktywa związane z realizowanym projektem zagranicznym.

Przedsiębiorcy planujący zagraniczną ekspansję mogą także skorzystać z kredytu na finansowanie/prefinansowanie eksportu. To krótkoterminowy (do 2 lat) kredyt obrotowym udzielany polskim przedsiębiorstwom o statusie eksportera tj. posiadającym min. 20 proc. przychodów ze sprzedaży eksportowej na realizację kontraktu eksportowego lub też na ogólne cele związane z działalnością eksportową. Tego typu kredyt udzielany jest polskim spółkom posiadającym status eksportera. Zabezpieczeniami tego typu finansowania jest gwarancja udzielana przez KUKE oraz zabezpieczenia w Polsce.

Kredyt na finansowanie ekspansji zagranicznej (inwestycji zagranicznych)

Dostępne są także długoterminowe kredyty inwestycyjne dla polskich przedsiębiorstw lub ich zagranicznych spółek-córek. Przy zastosowaniu tego typu produktu BGK mógłby wesprzeć np. przejęcia spółek w Kazachstanie realizowane przez polskich inwestorów, czy też projekty typu greenfield/brownfield realizowane w tym kraju jak budowa magazynu, czy centrum dystrybucyjnego. Cechą charakterystyczną tego finansowania jest zabezpieczenie kredytu w pierwszej kolejności aktywami zagranicznymi (projektu/podmiotu zagranicznego). W przypadku tego typu kredytu istnieje również możliwość ubezpieczenia kredytu w KUKE.