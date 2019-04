Jak skutecznie dotrzeć do klienta w internecie. Część 6. przewodnika po e-commerce

Przedstawiamy kolejny odcinek naszego przewodnika po e-commerce w Chinach.

Pierwszą zasadniczą kwestią jest dostęp do Internetu. W Chinach jest obecnie (dane na koniec 2018 r.) około 829 mln użytkowników Internetu. Liczba ta wskazuje na dwie rzeczy: odsetek osób korzystających z Internetu gwałtownie i ciągle rośnie, ale w dalszym ciągu 562 mln osób nie korzysta z Internetu. Co więcej, w odróżnieniu od Zachodu, głównym urządzeniem dostępu do Internetu jest smartfon. 98 proc. użytkowników wskazuje Internet mobilny jako najczęstszy sposób łączenia się z siecią.To wynik przeskoku z ery pre-web, kiedy dostęp do Internetu (8,5 proc. osób korzystających z Internetu) w Chinach był niezwykle ograniczony, do ery Internetu mobilnego (od 2005 r.), kiedy do połączenia z Internet wystarczy posiadać urządzenie mobilne.W jaki sposób wpływa to na naszą sprzedaż internetową w Chinach? Przede wszystkim oznacza to, że 562 mln osób nigdy nie kupi naszego produktu, jeśli będzie on sprzedawany wyłącznie przez Internet. Użytkownicy Internetu są definiowani zasadniczo przez trzy główne kryteria: wiek, lokalizację oraz zamożność.Jak łatwo się domyślić, grupą wykluczoną są osoby starsze, mieszkające na wsiach i mniejszych miastach oraz uboższe. Dodatkową informacją istotną dla nas jest fakt użytkowania Internetu przez urządzenia mobilne, co powoduje, że treści zamieszczane przez nas muszą być dostosowane do przeglądania na smartfonach, tabletach i podobnych urządzeniach.