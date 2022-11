Jakub Kumoch po spotkaniach z polską i katolicką społecznością na Ukrainie: jestem pod wrażeniem ich determinacji

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch złożył wizytę na zachodniej Ukrainie, gdzie spotkał się z przedstawicielami społeczności polskiej i katolickiej. „Jestem pod wrażeniem ich determinacji na rzecz obrony kraju przed rosyjskim najeźdźcą” – powiedział PAP w poniedziałek.

Prezydencki minister odwiedził Łuck, Lwów i Iwano-Frankiwsk (d. Stanisławów). We Lwowie spotkał się m.in. z Metropolitą Lwowskim, księdzem arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Kumoch zaznaczył, że wszyscy jego rozmówcy okazywali niezwykłą determinację na rzecz dalszego oporu przeciwko agresji Rosji.

"Moim bardzo jednoznacznym wrażeniem ze wszystkich rozmów jest pełna determinacja wśród ukraińskich Polaków i ukraińskich katolików - dokładnie taka sama, jak wśród Ukraińców - na rzecz obrony kraju i walki do zwycięstwa przeciwko rosyjskiej agresji. Po ostatnich bombardowaniach determinacja wzrosła, Rosja nie złamie tych ludzi" - podkreślił.

"To dla nas, jako Polski - kraju, który najbardziej wspiera Ukrainę - jest niesłychanie ważnym sygnałem, bo mamy poczucie, że wspierając Ukrainę wspieramy również swoich rodaków na Ukrainie" - dodał Kumoch.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zwrócił uwagę na zaangażowanie Polaków Ukrainy w niesienie pomocy humanitarnej.

"Polacy mają dokładnie te same troski, co wszyscy inni obywatele Ukrainy i to za każdym razem podkreślają. Rakiety rosyjskie niszczą infrastrukturę, która dotyczy wszystkich, niezależnie od narodowości i wyznania. Same organizacje polskie bardzo mocno się angażują w dystrybucję pomocy humanitarnej, w tym pomocy dla armii ukraińskiej" - oświadczył Kumoch PAP.

W ubiegłym tygodniu Rosja dokonała zmasowanego ataku rakietowego na infrastrukturę cywilną Ukrainy. Miliony ludzi w tym kraju pozostało bez prądu, wody i ogrzewania.

Z Kijowa Jarosław Junko