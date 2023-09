Jan Rokita w „Times of Malta”: w okupowanej przez Niemców Polsce pomoc Żydom była karana śmiercią; tak było z rodziną Ulmów

W okupowanej podczas II wojny światowej Polsce pomoc Żydom była przestępstwem karanym śmiercią – napisał Jan Rokita w tekście na temat zamordowania przez Niemców rodziny Ulmów, opublikowanym w „Times of Malta”.

"Ich (Ulmów - PAP) jedyną winą było to, że przez półtora roku ukrywali i żywili w swoim domu dwie rodziny żydowskie, łamiąc w ten sposób niemieckie prawo, które w okupowanej przez Niemców Polsce nakazywało każdego Żyda wydać w ręce władz, tak by te mogły niezwłocznie pozbawić go życia" - pisze Rokita.

W marcu 1944 roku w polskiej wsi Markowa niemieccy żołnierze zamordowali małżeństwo Józefa i Wiktorii Ulmów wraz ze wszystkimi dziećmi za pomoc Żydom. Rokita podkreśla, że "chyba nikt nigdy nie zaprowadził takich praw, które śmiercią karałyby przypadki elementarnej ludzkiej dobroci: podanie chleba albo udzielenie schronienia".

Według autora Ulmowie zapewne doskonale wiedzieli, co im grozi za ukrywanie Żydów, "a mimo tego przez długie półtora roku, każdego dnia podejmowali ryzyko śmierci, w imię nakazu miłości bliźniego". "Ich męczeństwo uczyniło ich świadkami słuszności tego nakazu, a im samym otworzyło bramę do nieśmiertelności" - dodaje.

Brutalna polityka eksterminacji, prowadzono przez Niemcy na terenach okupowanej Polski, w tym karanie śmiercią za tylko za pomoc Żydom, ale też za niezgłaszanie znanego sobie przypadku takiej pomocy, nie powstrzymało polskich obywateli przed udzielaniem Żydom schronienia - podkreśla Rokita.

Przypomina jednocześnie, że ponad 7 tys. Polaków ratujących Żydów zostało uznanych za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

W niedzielę 10 września w Markowej na Podkarpaciu odbyła się msza beatyfikacyjna Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci.

"W rozumieniu chrześcijan ogłoszenie kogoś +błogosławionym+ oznacza uznanie jego świętości. Zatem chrześcijanin może się teraz modlić do Józefa, Wiktorii Ulmów i każdego z ich siedmiorga dzieci" - pisze Rokita.

Tekst został opublikowany w ramach projektu "Opowiadamy Polskę światu", realizowanego przez zespół Instytutu Nowych Mediów, wydawcę miesięcznika opinii "Wszystko co Najważniejsze" we współpracy z Polską Fundacją Narodową, Instytutem Pamięci Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Polską Agencją Prasową. Wszystkie teksty projektu w wielu wersjach językowych zostały opublikowane na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.