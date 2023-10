Japończycy opracowali pierwszą na świecie wódkę z drewna

Chociaż na rynku są dostępne napoje alkoholowe nasycone aromatem drewna, japońskim naukowcom udało się wytworzyć alkohol bezpośrednio z tego surowca.

Każde drzewo, w zależności od gatunku, nadaje alkoholowi charakterystyczny smak. Naukowcy mają nadzieję, że komercjalizacja ich metody produkcji alkoholu przyczyni się do rozwoju borykającego się z trudnościami japońskiego przemysłu leśnego.

Wódka z drzewa już jest. Pora na komeracjalizację

Jak informuje Nikkei Asia, Instytut Badań nad Leśnictwem i Produktami Leśnymi w Tsukubie wspierany przez Japońską Agencję Leśnictwa pracuje nad komercjalizacją pierwszych na świecie alkoholi produkowanych bezpośrednio z drewna. Instytut skoncentrował się na wydobyciu potencjału tych rodzajów drewna, które były już wykorzystywane w przemyśle spożywczym, jak np. cedr japoński używany do produkcji jednorazowych pałeczek czy dąb mizunara używany do produkcji beczek na whisky. Dzięki temu alkohol zyskuje swój własny, wyjątkowy smak i aromat. Odpowiednio, wódka na bazie cedru japońskiego charakteryzuje się zapachem przypominającym sake w beczce, podczas gdy wódka z dębu mizunara posiada aromat podobny do beczek z whisky.

Sam proces produkcji opiera się na ekstrakcji z drewna celulozy, która jest zbudowana z długich łańcuchów glukozy. Celuloza zmielona na drobny proszek jest następnie mieszana do postaci zawiesiny z enzymami spożywczymi i drożdżami piwowarskimi. Po około tygodniu fermentacji powstaje ciecz o zawartości alkoholu w granicach 1-1,5 proc., która jest następnie destylowana. Do otrzymania jednej 750 ml butelki wódki o zawartości alkoholu 35 proc. potrzeba dwóch kilogramów cedru japońskiego. Z jednej kłody drewna można zatem uzyskać około 100 butelek trunku. Alkohol tak pozyskany został gruntownie przebadany pod kątem obecności pleśni i toksyn i zatwierdzony jako bezpieczny dla konsumentów.

Czy wódka może uratować podupadający przemysł drzewny w Japonii?

Instytut planuje dalsze udoskonalanie procesu, a następnie transfer technologii do sektora prywatnego. Główną motywacją do podjęcia prac nad tak nietypowym sposobem produkcji napojów alkoholowych jest nadzieja na zwiększenie popytu na drewno pochodzące z Japonii i ożywienie przemysłu leśnego. Sadzone po II wojnie światowej cedry i cyprysy z trudem konkurują z drewnem z importu. Zauważalny jest też spadek zapotrzebowania na materiały budowlane. W związku z tym wiele drzew osiągających odpowiedni wiek nie jest wycinanych i traci na wartości. Pomysł produkcji wódki z drewna wydaje się być postrzegany jako jeden ze sposobów na rozwiązanie problemów japońskiego leśnictwa. Na początku sierpnia ukończono budowę wyspecjalizowanego centrum rozwoju badań nad wyrobami spirytusowymi na bazie drewna w ramach wspomnianego instytutu.

