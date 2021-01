Japonia: 134 samochody w karambolu na zaśnieżonej autostradzie. Jedna osoba nie żyje

Na zaśnieżonej autostradzie na północy Japonii doszło do kolizji co najmniej 134 samochodów. Jedna osoba zginęła, a 12 przewieziono do szpitala.

Do karambolu doszło około południa czasu lokalnego na jednokilometrowym odcinku drogi ekspresowej w Tohoku w prefekturze Miyagi. Uczestniczyło w nim ok. 200 osób - poinformowały japońskie władze.

Służby, gdy spadł obfity śnieg, ograniczyły prędkość na autostradzie do 50 km na godzinę, ale nie uchroniło to kierowców przed wypadkami - podaje agencja Reutera.

Wciąż trwają akcje ratunkowe - poinformował główny sekretarz japońskiego rządu Katsunobu Kato.

W niektórych częściach Japonii w ostatnich tygodniach opady śniegu były bardzo intensywne. Synoptycy ostrzegają, że sytuacja ta będzie się jeszcze utrzymywała przez najbliższe dni.