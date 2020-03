Japonia: 15 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

Władze Japonii potwierdziły w poniedziałek co najmniej 15 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększa ich łączną liczbę w tym kraju do 976. Wśród zainfekowanych osób są pasażerowie z wycieczkowca Diamond Princess, który cumował w Jokohamie.

Według agencji Kyodo do zakażeń dochodzi na terenie całej Japonii. Wśród 15 nowych przypadków Covid-19 pięć zarejestrowano na wyspie Hokkaido na północy Japonii, a pięć w domu opieki w prefekturze Kanagawa koło Tokio.

W Japonii z powodu koronawirusa zmarło dotychczas 12 osób.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Zabił dotąd ponad 3 tys. osób, głównie w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do prawie 89 tys.