Japonia: 360 nowych zakażeń koronawirusem w Tokio; premier: nie trzeba stanu wyjątkowego

Władze Tokio zgłosiły w czwartek 360 nowych zakażeń koronawirusem; dobowy bilans po raz 10. z rzędu przekroczył 200. Premier Japonii Shinzo Abe ocenił jednak, że obecnie nie ma potrzeby wprowadzania po raz kolejny stanu wyjątkowego – podały miejscowe media.

Na konferencji prasowej w Hiroszimie premier podkreślił, że obecnie w Japonii notowanych jest mniej ciężkich przypadków Covid-19 i mniej zgonów niż w kwietniu, gdy rząd ogłosił stan wyjątkowy w całym kraju.

"Celem jest zapobieganie szerzeniu się infekcji tak, jak to możliwe, przy jednoczesnym prowadzeniu działalności społecznej i gospodarczej. To bardzo trudne zadanie, ale będziemy szybko podejmować konieczne działania, by chronić życie i źródła utrzymania ludzi" - powiedział Abe, cytowany przez agencję prasową Kyodo.

Po zniesieniu pod koniec maja stanu wyjątkowego liczba infekcji wykrywanych w Tokio i kilku innych metropoliach zaczęła znów gwałtownie rosnąć. W środę w Japonii potwierdzono 1355 nowych przypadków zakażeń - podała Kyodo. Łączny bilans przekroczył 41 tys.

Pojawiają się obawy, że dni wolne od pracy w przyszłym tygodniu mogą się przyczynić do kolejnego wzrostu zakażeń. Abe doradził mieszkańcom, aby w miarę możliwości unikali przestrzeni zamkniętych, miejsc zatłoczonych i sytuacji, w których dochodzi do bliskiego kontaktu z innymi osobami. "Proszę, abyśmy byli szczególnie ostrożni, by nie zakażać osób starszych" - dodał premier.

Władze Tokio poinformowały natomiast, że według wstępnych obliczeń w czwartek bilans zakażeń w mieście zwiększył się o 360. Jest to 10. dzień z rzędu, w którym dobowy przyrost przekracza 200. Łącznie w stolicy Japonii odnotowano już ponad 14,6 tys. infekcji - przekazała publiczna stacja NHK.

Andrzej Borowiak