Japonia: Ambasada Chin wezwała G7 do zaprzestania "podżegania do konfrontacji"

Ambasada ChRL w Tokio wezwała G7, której obecnie przewodniczy Japonia, do zaprzestania "podżegania do konfrontacji" – poinformowała agencja Reutera w czwartek. Tego samego dnia straż przybrzeżna Chin przeprowadziła patrol "na wodach terytorialnych" w pobliżu wysp Senkaku, do których Pekin rości sobie prawo.

W deklaracji końcowej z zakończonego w środę szczytu G7 w Tokio ministrowie spraw zagranicznych odnieśli się do działań Pekinu w regionie Azji-Pacyfiku, oświadczając, że "pozostają poważnie zaniepokojeni sytuacją na Morzu Wschodnio- i Południowochińskim, zdecydowanie sprzeciwiając się wszelkim jednostronnym próbom zmiany status quo przy użyciu siły lub przymusu", także w kwestii Tajwanu.

W reakcji na "nieodpowiedzialne uwagi przeciwko Chinom" rzecznik ambasady ChRL w Tokio oświadczył, że Pekin "stanowczo wzywa grupę G7 do zaprzestania podżegania do konfrontacji i wzniecania niepokojów".

"Chiny niezachwianie chronią swoją suwerenność terytorialną oraz prawa i interesy morskie, zdecydowanie sprzeciwiają się próbom innych krajów ograniczenia wpływu Chin na Tajwan i ich ingerencji w wewnętrzne sprawy Chin w imię praw człowieka" - napisano w oświadczeniu.

Oświadczenie ambasady zbiegło się w czasie z komunikatem chińskiej straży przybrzeżnej o przeprowadzeniu "patrolu mającego na celu ochronę praw" w pobliżu spornych wsyp Diaoyu na Morzu Wschodniochińskim.

Chiny i Japonia od lat spierają się o kontrolowane przez Tokio bezludne wyspy, które Japończycy nazywają Senkaku, a Chińczycy - Diaoyu.

Władze w Tokio uznają wyspy Senkaku za nieodłączną część Japonii i regularnie informują o wtargnięciach chińskich okrętów na wody otaczające archipelag. W 2022 r. takie incydenty miały miejsce ponad 30 razy.

Chiny roszczą sobie także "niepodważalną zwierzchność" nad niemal 90 proc. obszaru Morza Południowochińskiego i nie uznają między innymi wydanego w 2016 r. orzeczenia Międzynarodowego Trybunału w Hadze, który uznał roszczenia terytorialne Chin w regionie za "bezpodstawne".