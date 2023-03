Japonia: Aresztowano 5 osób za nielegalną hodowlę świecących rybek

Policja w Tokio aresztowała 5 osób pod zarzutem nielegalnej hodowli zmodyfikowanych genetycznie, świecących rybek; funkcjonariusze skonfiskowali również około 1400 fluorescencyjnych ryżanek japońskich - podała w środę agencja Kyodo.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Świecące na czerwono rybki pochodzą z jajeczek zabranych przed dziesięcioma laty z uczelnianego laboratorium Tokijskiego Instytutu Technologii.

Wszyscy aresztowani przyznali się do stawianych zarzutów.

Policja wszczęła śledztwo, kiedy dotarła do niej informacja o wystawieniu "pływających klejnotów" - jak określane są świecące rybki - na wystawie akwarystycznej w Tokio. Tymczasem Protokół Kartageński z 2004 roku wymaga, by sprzedaż modyfikowanych genetycznie organizmów następowała w oparciu o państwową licencję i po wcześniejszym udowodnieniu, że nie stanowią one zagrożenia dla bioróżnorodności.

Tokijski Instytut Technologii stwierdził po wewnętrznym śledztwie, że za wyprowadzenie fluorescencyjnych ryżanek poza uczelnię odpowiadał student, który między 2009 a 2012 rokiem pracował w uczelnianym laboratorium przy badaniach nad hodowlą świecących rybek. Rzekomo podarował znajomemu kilka jaj, co spowodowało rozproszenie genetycznie zmodyfikowanych organizmów.

Według badań japońskiego stowarzyszenia producentów żywności dla zwierząt proste w hodowli japońskie ryżanki są po psach i kotach trzecim najpopularniejszym zwierzęciem domowym.

Fluorescencyjna odmiana ryżanek ma wszczepiony gen meduz. W Unii Europejskiej hodowanie tych genetycznie zmodyfikowanych ryb jest zabronione.