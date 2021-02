Japonia: Będą grzywny za nieprzestrzeganie zaleceń przeciwepidemicznych

Parlament Japonii przyjął w środę ustawę, która umożliwi władzom karanie grzywnami osób zakażonych koronawirusem, odmawiających leczenia szpitalnego, a także barów i restauracji niestosujących się do zaleceń przeciwepidemicznych – podała agencja Kyodo.

Ustawa o zmianie specjalnych przepisów koronawirusowych i przepisów dotyczących chorób zakażonych wejdzie prawdopodobnie w życie w przyszłym tygodniu.

Przewidziano grzywny do 500 tys. jenów (17,5 tys. zł) dla zakażonych odmawiających hospitalizacji i do 300 tys. jenów (10,5 tys. zł) za odmowę współpracy w dochodzeniach epidemiologicznych. Grzywny do 300 tys. jenów będą również groziły restauracjom i barom, które nie podporządkują się nakazom skrócenia czasu pracy.

Rząd Japonii przedłużył we wtorek stan wyjątkowy w Tokio i dziewięciu innych prefekturach do 7 marca, by opanować trwającą w tym kraju od listopada trzecią falę pandemii koronawirusa i zmniejszyć obciążenie dla służby zdrowia.

W ramach stanu wyjątkowego mieszkańcy proszeni są o unikanie niekoniecznych wyjść, a bary i restauracje - o kończenie pracy o godz. 20. Obecnie nie obowiązują jednak żadne kary za nieprzestrzeganie tych zaleceń.

Pojawiły się dziesiątki doniesień o osobach zakażonych koronawirusem, odmawiających hospitalizacji lub przerywających leczenie. Był wśród nich mężczyzna z poważnymi objawami Covid-19, który uciekł ze szpitala i odwiedził spa oraz swoje biuro, wyjaśniając, że martwił się o swoje przedsiębiorstwo.

Rząd Japonii zabiegał początkowo o wprowadzenie kar pozbawienia wolności do roku za odmowę hospitalizacji, ale partia rządząca i opozycja uzgodniły ostatecznie, że byłoby to zbyt surowe.

Andrzej Borowiak