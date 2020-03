Japonia: Były cesarz i jego żona opuścili pałac cesarski w Tokio po 26 latach

Emerytowany cesarz Japonii Ahihito i była cesarzowa Michiko wyprowadzili się w czwartek z pałacu cesarskiego w Tokio, gdzie mieszkali od 1993 roku – poinformowała japońska agencja prasowa Kyodo. To pierwszy krok do zamiany rezydencji z obecną parą cesarską.

Przed wyprowadzką z pałacu emerytowana para cesarska przekazała muzeom ok. 4 tys. upominków, jakie otrzymała od zagranicznych dygnitarzy, nim 30 kwietnia 2019 roku 86-letni Akihito abdykował. Była to pierwsza abdykacja cesarza Japonii od ok. 200 lat.

W pałacu zamieszka 60-letni Naruhito, który wstąpił na chryzantemowy tron dzień po abdykacji ojca, oraz jego żona, cesarzowa Masako.

Akihito i Michiko 31 marca przeniosą się do rezydencji Tanakawa w Tokio, gdzie będą mieszkali tymczasowo przez rok lub półtora. Później przeniosą się do rezydencji Akasaka, która ma zostać w tym czasie wyremontowana i przystosowana dla osób w sile wieku, między innymi poprzez instalację wind.

Rezydencja w pałacu cesarskim również ma zostać przystosowana do potrzeb nowego cesarza i jego rodziny - podała agencja Kyodo.

anb/ ap/