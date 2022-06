Japonia dostarczy szerokopasmowe łącze do każdego domu

Ożywienie japońskiej gospodarki to jeden z głównych celów, jakie postawił sobie tamtejszy premier Fumio Kishida. Kluczową rolę w jego strategii odgrywa digitalizacja. Na spotkaniu z rządowym panelem ds. cyfryzacji Kishida ogłosił plan doprowadzenia szerokopasmowego łącza do niemal każdego domu w kraju.

Według danych rządowych dostęp do Internetu za pomocą szerokopasmowych łączy światłowodowych ma ok. 58 proc. gospodarstw domowych. Dla porównania według badania Broadband Coverage in Europe 2019 w Polsce dostęp do takiego połączenia miało 83,5 proc. gospodarstw domowych, a średnia dla UE wyniosła 97,1 proc. Rząd Kishidy chce zmienić istniejący stan rzeczy i do końca marca 2028 r. osiągnąć dostępność na poziomie 99,9 proc.

To nie koniec ambitnych planów japońskiego rządu. Do końca roku budżetowego 2025 ma zostać ukończona sieć podmorskich kabli otaczających kraj. Z kolei do końca marca 2031 r. 99 proc. populacji ma znaleźć się w zasięgu sieci 5G. Na tym ostatnim polu japońskie firmy wykazują się wysoką innowacyjnością. Z racji górzystego terenu tradycyjne stacje przekaźnikowe nie zawsze wykazują przewidziany zasięg. Rozwiązaniem mają być krążące na wysokości ok. 20 km pseudosatelity Sunglider rozwijane przez HAPSMobile, spółkę zależna grupy SoftBank.

Japonia jest generalnie opóźniona w transformacji cyfrowej, a pandemia COVID-19 jeszcze bardziej uwidoczniła ten fakt. Nagła konieczność przeniesienia wielu aktywności zawodowych i administracyjnych do sieci pokazały nieprzygotowanie instytucji oraz słabość infrastruktury. Taki stan rzeczy spowodowany jest długoletnim odwlekaniem cyfryzacji, tak w przypadku administracji publicznej, jak i firmach prywatnych.

Sam pomysł nie jest nowy, jednak dopiero Kishida postanowił przyspieszyć zmiany. Po ogólnikowych zapowiedziach tuż po powołaniu rządu, jesienią ubiegłego roku rozpoczęły się prace nad całościową wizją i przedstawieniem namacalnych rezultatów zmian. Przykładem kompleksowego podejścia są plany nie tylko rozbudowy infrastruktury cyfrowej, ale także zwiększenia liczby specjalistów koniecznych do jej obsługi. Do końca roku budżetowego 2026 ich liczebność ma wzrosnąć o 2,3 mln, do 3,3 mln osób.

Cyfryzacja ma rozwiązać kilka palących problemów, ze starzeniem się społeczeństwa na czele. Rząd Kishidy widzi jednak w digitalizacji również szansę na ożywienie terenów wiejskich. Nowe technologie mają przyczynić się do tworzenia miejsc pracy na prowincji, a tym samym zachęcić więcej osób do wyjazdu z gęsto zaludnionych miast, takich jak Tokio, czy Osaka. Trend ten już jest widoczny- w ciągu ostatniego roku dzięki przestawieniu się na pracę zdalną coraz więcej ludzi opuszcza centralne dzielnice stolicy. Nie wybierają jednak prowincji, a dzielnice podmiejskie i mniejsze miasta dobrze skomunikowane z Tokio.