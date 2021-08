Japonia: Ewakuowano personel ambasady w Afganistanie

Japonia ewakuowała już cały personel swojej ambasady w Afganistanie, którą zamknięto w związku z zajęciem Kabulu i przejęciem władzy w kraju przez talibów. Obowiązki ambasady przejmie tymczasowe biuro utworzone w Stambule – podała we wtorek agencja Kyodo.

12 pracowników japońskiej ambasady w Kabulu przybyło we wtorek do Dubaju "na pokładzie wojskowego samolotu należącego do zaprzyjaźnionego kraju" - poinformowało japońskie MSZ.

Premier Yoshihide Suga oświadczył we wtorek, że Japonia będzie blisko współpracować ze swoim sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi, w sprawie odpowiedzi na sytuację w Afganistanie. Dodał, że priorytetem dla jego rządu będzie zapewnienie bezpieczeństwa japońskim obywatelom przebywającym w tym kraju.

Według Kyodo Japonia aktywnie angażowała się w wysiłki na rzecz odbudowy Afganistanu jako demokratycznego kraju po wojnie międzynarodowych sił dowodzonych przez USA przeciwko Al-Kaidzie. Od 2001 roku przekazała Afganistanowi ok. 6,8 mld dolarów w ramach pomocy.

Japońska agencja cytuje anonimowego urzędnika MSZ, który ocenił, że te wysiłki mogą teraz pójść na marne, jeśli pod władzą talibów Afganistan znów stanie się bastionem terrorystów i będzie miał negatywny wpływ na gospodarkę krajów sąsiednich.

Andrzej Borowiak