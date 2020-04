Japonia: Fujifilm zwiększa produkcję potencjalnego leku na Covid-19

Japońska korporacja Fujifilm ogłosiła w środę, że „znacznie podnosi” zdolności produkcyjne leku przeciwgrypowego fawipirawir (Avigan), który przechodzi obecnie testy kliniczne jako potencjalny środek w terapii pacjentów zakażonych koronawirusem.

Firma zamierza stopniowo zwiększać miesięczną produkcję leku do 100 tys. dawek potrzebnych do jednego cyklu leczenia w lipcu, czyli ok. 2,5-krotnie więcej niż na początku marca. Do września produkowanych ma być 300 tys. takich dawek - napisał Fujifilm na stronie internetowej.

W komunikacie dodano, że japoński rząd planuje zgromadzenie fawipirawiru potrzebnego na 2 mln cykli leczenia w ramach ogłoszonego 7 kwietnia kryzysowego pakietu gospodarczego. Korporacja Fujifilm jest również skłonna współpracować z innymi państwami po konsultacji z rządem Japonii.

Fawipirawir został opracowany jako lek przeciwko grypie, ale obecnie wiązane są z nim nadzieje w leczeniu zakażeń koronawirusem, który przejawia pewne podobieństwa do wirusa grypy. Lek jest obecnie podawany pacjentom z Covid-19 w ramach prób klinicznych, by ocenić jego bezpieczeństwo i skuteczność - napisano w komunikacie.

Pod koniec marca firma Fujifilm ogłosiła, że rozpocznie badania kliniczne III fazy dotyczące użycia fawipirawiru przeciw Covid-19 w Japonii. We Włoszech lek był stosowany eksperymentalnie w najbardziej dotkniętych epidemią regionach.

Badacze z Chin ocenili niedawno na podstawie prób klinicznych przeprowadzonych w miastach Wuhan i Shenzhen, że fawipirawir jest "bezpieczny i skuteczny" w leczeniu pacjentów chorych na Covid-19.

Fawipirawir został dopuszczony w Japonii w 2014 roku przy leczeniu grypy, jednak ze względu na skutki uboczne może być stosowany tylko w sytuacjach, gdy pojawiają się nowe epidemie, a inne leki okazują się nieskuteczne.