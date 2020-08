Japonia: Gubernator: ponad 300 nowych przypadków Covid-19 w Tokio

Gubernator Tokio Yuriko Koike poinformowała we wtorek, że w ciągu ostatniej doby wykryto w stolicy 309 nowych przypadków Covid-19. Tymczasem badania pokazują, że mimo drugiej fali zakażeń SARS-CoV-2 większość Japończyków z objawami przeziębienia nie przestało przychodzić do pracy.

Jak podaje agencja Kyodo, w związku z rosnącą od końca lipca liczbą zakażeń w stolicy, władze Tokio podwyższyły stopień alertu epidemicznego do najwyższego poziomu, a gubernator Koike ostrzegła mieszkańców, że może wprowadzić stan wyjątkowy w metropolii. Od poniedziałku władze nakazały też zamykanie barów i lokali z karaoke do godziny 22.

Tokio nie jest jedynym miejscem w Japonii zmagającym się z nową falą infekcji. Według danych japońskiego ministerstwa zdrowia, w całym kraju zanotowano od poniedziałku 960 nowych przypadków Covid-19. Łącznie w Japonii wykryto dotąd 39 858 infekcji koronawirusem, a 1015 zakażonych osób zmarło.

Jak pokazało opublikowane we wtorek badanie Uniwersytetu Medycznego w Tokio, wielu mieszkańców stolicy nadal przychodzi do pracy mimo choroby. 62 proc. ankietowanych deklarowało, że było w pracy mimo objawów przeziębienia w czasie pierwszej fali pandemii. Zaleceń władz, aby zostać w domu lub pójść do szpitala posłuchało jedynie 17 proc.