Japonia i Indonezja chcą wzmocnić współpracę obronną

Japonia i Indonezja wzywają do redukcji napięć na Morzu Południowochińskim i chcą wzmocnić współpracę obronną; przyspieszą też rozmowy o eksporcie japońskiego sprzętu wojskowego - oznajmili w środę japoński premier Yoshihide Suga i prezydent Indonezji Joko Widodo.

W czasie zakończonych w środę dwudniowych rozmów dwustronnych Japonia zgodziła się na udzielenie rządowi w Dżakarcie kredytu w wysokości 50 mld jenów (470 mln dol.) na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19. Tokio zapowiada zaangażowanie w przedsięwzięcia infrastrukturalne w Indonezji, w tym w rozwój sieci kolei wysokich prędkości, oraz pomoc w rozwoju niektórych indonezyjskich wysp.

Kraje uzgodniły ponadto przyspieszenie rozmów na temat eksportu japońskiego sprzętu wojskowego i wznowienia podróży biznesowych, dotąd zawieszonych ze względu na masowe zakażenia koronawirusem.

Indonezja była drugim przystankiem na trasie zagranicznej podróży Sugi, pierwszej, odkąd we wrześniu objął on urząd premiera po ustąpieniu swojego poprzednika Shinzo Abego. Wcześniej nowy szef japońskiego rządu odwiedził Wietnam, gdzie uzgodnił podpisanie porozumienia dotyczącego umożliwienia sprzedaży do tego kraju sprzętu i technologii wojskowych.

W czasie obu wizyt Suga podkreślał, że kraje Azji Południowo-Wschodniej mają kluczowe znaczenie dla japońskiej wizji "wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku". Komentatorzy zwracają uwagę na kontekst tej podróży, którym jest rosnąca aktywność Chin w tym regionie.

"Chciałbym na nowo podkreślić wagę nieuciekania się do przemocy i wymuszeń przez wszystkie kraje, których dotyczą kwestie Morza Południowochińskiego i dążenia (w zamian)do pokojowych rozwiązań sporów na podstawie prawa międzynarodowego" - podkreślił w środę japoński polityk.

Indonezyjski przywódca wyraził nadzieję, że akwen ten pozostanie "morzem pokoju i stabilności".

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Suga wyjaśnił, że promując swoją regionalną wizję, władze w Tokio nie stawiają sobie za cel utworzenia "azjatyckiego NATO". To odniesienie do stanowiska Chin: rozmowy Japonii z Indiami, Australią i Stanami Zjednoczonymi w ramach nieformalnego forum Pekin określił jako "mini-NATO", którego celem miałoby być zahamowanie chińskiego rozwoju.

Pekin zgłasza historyczne pretensje do 90 proc. obszaru Morza Południowochińskiego, w tym do wód należących w świetle obowiązującego prawa międzynarodowego do okolicznych państw - Wietnamu, Filipin, Malezji i Brunei. Akwen, przez który odbywa się tranzyt większości chińskich towarów, jest bogaty w zasoby i strategicznie położony. Stany Zjednoczone prowadzą na spornym terytorium regularne patrole, tzw. ćwiczenia swobody żeglugi.

Indonezja nie jest stroną konfliktu, ale jej wody graniczą ze spornym akwenem. Przez wiele ostatnich miesięcy na północ od indonezyjskich wysp Natuna dochodziło do incydentów po pojawieniu się tam chińskich kutrów i okrętów straży przybrzeżnej. W styczniu indonezyjskie władze zareagowały, wysyłając tam własne okręty, samoloty oraz dodatkowe oddziały wojsk.

Japonia toczy z Chinami własny spór o wyspy na Morzu Wschodniochińskim. Odnosząc się w środę to tej kwestii, premier Suga powtórzył, że jego rząd jest zdecydowany bronić swojego terytorium, wód terytorialnych i przestrzeni powietrznej.

Tomasz Augustyniak