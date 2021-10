Japonia: Koniec stanu wyjątkowego; władze luzują restrykcje związane z Covid-19

W Japonii w piątek po ponad pół roku zniesiony został stan wyjątkowy wprowadzony w związku z pandemią Covid-19. Od końca sierpnia liczba nowych infekcji SARS-CoV-2 systematycznie spadała, w czwartek odnotowano mniej niż 1600 nowych przypadków.

W szczycie fali pandemii podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio w sierpniu br. liczba infekcji sięgała około 25 tys. przypadków dziennie.

Decyzję o zniesieniu stanu wyjątkowego rząd podjął we wtorek. Najsurowsze obostrzenia zakończą się w 19 z 47 prefektur kraju. Część luzowanych restrykcji ma zależeć od lokalnych samorządów.

Według krajowych rozporządzeń w lokalach gastronomicznych znowu będzie można sprzedawać alkohol, a bary i restauracje będą mogły być otwarte do godziny 21. W wydarzeniach sportowych czy kulturalnych będzie mogło brać udział do 10 tys. osób.

Jak podaje agencja EFE, w związku ze zniesieniem stanu wyjątkowego tylko w środę jedna z największych linii lotniczych w kraju Nippon Airways otrzymała około 50 tys. rezerwacji, 10 razy więcej niż w ubiegłym miesiącu.

AP informuje, że w piątek pociągi w stolicy Japonii wiozące ludzi do pracy były załadowane po brzegi. "Pracowałem z domu przez ponad rok i jadę pierwszy raz od tego czasu do mojego tokijskiego biura. Trochę czasu minęło, czuję, że to nowy początek" - powiedział jeden z pasażerów.

Według ostatnich danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa pierwszą dawką preparatu przeciw Covid-19 zaszczepiono 70 proc. mieszkańców Japonii, a w pełni - 60 proc.