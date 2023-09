Japonia: koszty utrzymania ukraińskich studentów przerastają możliwości finansowe uczelni

Koszty utrzymania ukraińskich studentów przerastają możliwości finansowe uczelni pomimo pomocy, którą otrzymują od firm i instytucji. Ministerstwo edukacji alarmuje, że znaczna część z nich może nie być w stanie uzyskać dyplomu – pisze we środę agencja Kyodo.

Z danych Ministerstwa Edukacji z końca sierpnia wynika, że 82 państwowe, publiczne i prywatne szkoły wyższe i uniwersytety przyjęły łącznie 371 uczniów z Ukrainy, ale 70 proc. z nich to wolni słuchacze, którzy nie uzyskają dyplomu, jeśli nie podejmą studiów w pełnym wymiarze godzin.

Jednak uczelnie nie są w stanie pokryć wydatków związanych z ich edukacją.

Agencja Kyodo jako przykład podaje tokijską uczelnię International Christian University.

Pięcioro studentów uniwersytetu, którzy jesienią ubiegłego roku zostali zapisani jako wolni słuchacze, zdało wewnętrzne egzaminy rekrutacyjne i obecnie są przyjęci w poczet studentów uniwersyteckich lub podyplomowych.

Ich czesne i opłaty za akademik są pokrywane przez uniwersytet. Do czasu ukończenia przez nich studiów potrzebne będzie jeszcze ok. 26 milionów jenów (764 tys. złotych). Uczelnia w kwietniu rozpoczęła zbiórkę publiczną, jednak dotychczas zebrano niespełna połowę tej kwoty.

"Nie są wystarczająco finansowani, aby pokryć swoje wydatki, ale chcemy wspierać wszystkich studentów, dopóki nie ukończą studiów" - powiedział pracownik uczelni.

W podobnym tonie wypowiadają się władze Uniwersytetu Meiji, gdzie koszty utrzymania studentów są tylko częściowo pokrywane przez różne firmy i organizacje.

Około 80 proc. studentów twierdzi, że mają trudności z porozumiewaniem się w języku japońskim na co dzień, co utrudnia im życie. W reakcji na to rząd krajowy, lokalne gminy i sektor prywatny wystąpiły z propozycją współpracy w celu zwiększenia możliwości edukacyjnych w języku japońskim; ma to poprawić niezależność ekonomiczną imigrantów.