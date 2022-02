Japonia: Kyodo: 1 marca rząd złagodzi ograniczenia wjazdowe związane z Covid-19

Rząd Japonii planuje podniesienie od 1 marca limitu dziennych wjazdów z zagranicy z 3,5 tys. do 5 tys. i rozważa zniesienie wymogu surowej kwarantanny dla zaszczepionych przyjezdnych bez statusu rezydenta – poinformowała w środę agencja Kyodo, cytując anonimowe źródło.

Według tego źródła zgodnie z propozycją osoby niemieszkające na stałe w Japonii mogłyby uniknąć siedmiodniowej kwarantanny, o ile są zaszczepione trzema dawkami i przedstawią ujemny wynik badania na Covid-19. Premier Japonii Fumio Kishida oficjalnie ogłosi najprawdopodobniej plan łagodzenia ograniczeń w czwartek - pisze Kyodo.

Obecnie w Japonii wciąż obowiązuje zakaz wjazdu dla większości obcokrajowców, wprowadzony w listopadzie ub.r. w związku z pojawieniem się wysoce zakaźnego wariantu koronawirusa Omikron. Japońskie restrykcje wjazdowe są najsurowsze wśród krajów G7 i były krytykowane przez środowisko biznesowe i uniwersyteckie.

Główny sekretarz rządu Hirokazu Matsuno przekazał we wtorek, że z powodu ograniczeń covidowych do końca 2021 roku do Japonii nie mogło przyjechać około 150 tys. zagranicznych studentów, którzy posiadają już japońskie wizy. Rząd zdaje sobie sprawę z "różnych wniosków" w tej sprawie i planuje przedstawienie planu złagodzenia restrykcji "tak szybko, jak to możliwe" - dodał Matsuno.