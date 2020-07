Japonia: Kyodo: kolejne przypadki Covid-19 w bazie wojskowej USA na Okinawie

W amerykańskiej bazie wojskowej Camp Hansen na japońskiej wyspie Okinawa wykryto w środę kolejnych 36 zakażeń koronawirusem - poinformowała agencja Kyodo. Oznacza to, że od soboty potwierdzono już 136 przypadków Covid-19 w bazach USA na Okinawie.

Większość zakażeń miała miejsce w bazie piechoty morskiej w Futenma. Szerzącym się koronawirusem zaniepokojone są japońskie władze, zwłaszcza że część stacjonujących tam żołnierzy USA brała udział w imprezach w mieście organizowanych z okazji amerykańskiego Dnia Niepodległości, 4 lipca.

Ponadto trzech żołnierzy, u których wykryto SARS-CoV-2 poleciało do bazy w prefekturze Yamaguchi na wyspie Honsiu, korzystając z komercyjnego lotu do Tokio, mimo że korzystanie z publicznych środków transportu jest zakazane. Japoński minister obrony Taro Kano we wtorek ocenił tę sytuację jako "skrajnie poważną" i wezwał władze wojskowe USA do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych oraz zacieśnienia reżimu sanitarnego na swoich bazach.

Jak dotąd na całej wyspie Okinawa zanotowano 148 przypadków zakażeń koronawirusem.