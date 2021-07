Japonia ma być mniej zależna od Chin w łańcuchach dostaw

Biała księga ministerstwa gospodarki handlu i przemysłu (METI) przedstawia założenia polityki rządowej. Stanowi ona narzędzie do komunikacji planów administracji wobec biznesu i partnerów zagranicznych.

Tokio przystąpiło do zdecydowanych działań. Od połowy roku 2020 weszły w życie m.in. program państwowych subsydiów dla firm z branży medycznej przenoszących produkcję poza Chiny, a także nowe reguły dotyczące inwestycji zagranicznych. Zwiększono kontrolę rządu nad bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i ograniczono zagranicznym inwestorom możliwości nabywania udziałów w firmach z dwunastu sektorów gospodarki, które rząd uznał za strategiczne.Latem ubiegłego roku Japonia rozpoczęła rozmowy z Indiami i Australią w sprawie uniezależnienia krytycznych łańcuchów dostaw od Chin. Wśród strategicznych obszarów znalazły się żywność i produkty medyczne. Efektem kilkumiesięcznych rozmów stała się zainicjowana pod koniec kwietnia bieżącego roku Inicjatywa na rzecz Odporności Łańcuchów Dostaw (SCRI), mająca zapewnić ciągłość przepływu towarów w warunkach pandemii i napięć między Waszyngtonem a Pekinem.Duże zainteresowanie wzbudził również w Tokio plan administracji Bidena zacieśnienia przez USA współpracy z Japonią, Koreą Południową, Tajwanem i Australią w kluczowych dziedzinach. Zaliczono do nich pozyskiwanie metali ziem rzadkich, projektowania i produkcji półprzewodników, wytwarzania akumulatorów do pojazdów elektrycznych oraz produktów medycznych.