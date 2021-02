Japonia: Ministerstwo zdrowia zatwierdziło pierwszą szczepionkę na koronawirusa

Japońskie ministerstwo zdrowia ogłosiło w niedzielę, że oficjalnie zatwierdziło szczepionkę na koronawirusa firmy Pfizer Inc. To pierwsza szczepionka dopuszczona do obrotu w Japonii.

Premier Japonii Yoshihide Suga zapowiedział, że szczepienia rozpoczną się w połowie przyszłego tygodnia, a pierwszych 10 000 dawek otrzymają pracownicy służby zdrowia. Rząd ma nadzieję, że do połowy roku zapewni dostawy wystarczające dla całej populacji, czyli ok. 126 milionów ludzi.

W dużej części Japonii nadal obowiązuje stan wyjątkowy po trzeciej i najbardziej śmiercionośnej fali koronawirusa, która zaatakowała ten kraj pod koniec ubiegłego roku. Obecnie od kilku tygodni spada liczba dziennych przyrostów zakażeń i ofiar śmiertelnych, a Tokio zarejestrowało w niedzielę nieco poniżej 400 nowych infekcji.

Jak dotąd Japonia odnotowała około 410 000 przypadków zakażenia koronawirusem i 6772 zgonów.