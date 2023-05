Japonia myśli o czterodniowym tygodniu pracy. Jest jednak haczyk

Rząd Japonii rozważa umożliwienie urzędnikom służby cywilnej pracy przez cztery dni w tygodniu. Wbrew pozorom zmiana nie jest aż tak radykalna jak się wydaje.

W odczuciu Japończyków liczba nadgodzin w ministerstwach jest nawet większa niż w korporacjach. Przełożyło się to na malejącą liczbę chętnych do pracy w służbie cywilnej. W ciągu ostatniej dekady liczba aplikacji spadła o 30 proc. Wiosną tego roku do egzaminów do służby cywilnej podeszło 14 tys. chętnych, co jest rekordowo niskim wynikiem.

Czas pracy czy osiągane rezultaty? Pora na zmianę w Japonii

Do tego pandemia obnażyła jedną z najważniejszych wad japońskiej kultury korporacyjnej i - jak się okazuje - urzędniczej. Liczy się czas spędzany w pracy, a nie osiągane rezultaty. Wraz z częściowym przestawieniem się na pracę zdalną okazało się, że można pracować mniej i nadal osiągać zadowalające wyniki.

Z tych powodów coraz więcej dużych firm zaczęło eksperymentować z trzydniowym weekendem i elastycznym czasem pracy. Śladem sektora prywatnego poszły też instytucje rządowe. O elastyczny czas pracy mogą ubiegać się m.in. pracownicy opiekujący się dziećmi lub starszymi członkami rodziny.

Skrócenie tygodnia pracy po japońsku ma pewne kruczki

Jest jednak haczyk. W takim przypadku wymaganych 38 godzin można przepracować w ciągu czterech, a nie pięciu dni. Trudno więc powiedzieć, na czym ma polegać to zmniejszenie obciążeń pracowniczych. Ponadto niektóre grupy są jednak wyłączone z programu. Dotyczy to np. funkcjonariuszy Sił Samoobrony, którzy według japońskiego prawa nie są żołnierzami, lecz mają status podobny do policjantów i są traktowani jako pracownicy rządowi.

Obecnie administracja personelu rządowego zaleca rozciągnięcie możliwości elastycznego czasu pracy na większą grupę zatrudnionych. Urząd nie przedstawia dokładnych danych, jednak z krótszego tygodnia pracy w niektórych resortach ma korzystać nawet 70 proc. urzędników. Średnia wynosi jednak 7,7 proc.

Tokio liczy, że jeśli eksperyment z czterodniowym tygodniem pracy się powiedzie zachęci to do podjęcia podobnych kroków również samorządy i większą liczbę prywatnych przedsiębiorstw.

