Japonia: Najwięcej zgonów na Covid-19 w ciągu dnia od maja

15 osób zmarło w poniedziałek w Japonii na Covid-19. To najwyższa liczba zgonów w ciągu jednego dnia, odkąd w maju rząd zniósł stan wyjątkowy, a zasady dystansowania społecznego zostały rozluźnione – podała w nocy z poniedziałku na wtorek agencja Kyodo.

Pięć zgonów stwierdzono w poniedziałek w prefekturze Osaka, dwa w prefekturze Chiba i po jednym w ośmiu innych prefekturach, w tym w Tokio - podsumowuje japońska agencja prasowa.

Dobowe bilanse zgonów na Covid-19 w Japonii utrzymywały się poniżej 10, odkąd pod koniec maja zniesiono stan wyjątkowy. W ostatnich tygodniach zaczęły jednak ponownie rosnąć po złagodzeniu restrykcji epidemicznych. Łącznie od początku pandemii w Japonii zmarły 1132 zakażone koronawirusem osoby.

Władze Tokio zgłosiły we wtorek 207 nowych zakażeń, więcej niż dzień wcześniej, gdy było ich tam 161. Łączny bilans w stolicy Japonii przekroczył 18 tys. W całym kraju w poniedziałek bilans wzrósł o 640 do ok. 57,5 tys. przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

