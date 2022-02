Japonia nakłada sankcje na Rosję i apeluje o powrót do dyplomacji

Premier Japonii Fumio Kishida ogłosił w środę nałożenie sankcji na Rosję, a także wezwał do powrotu do kontaktów dyplomatycznych. Japoński rząd zdecydował o wprowadzeniu zakazu emisji rosyjskich obligacji i zamrożeniu aktywów należących do przedstawicieli rosyjskich elit.

Kishida oświadczył, że rozważone zostaną dalsze kroki, jeśli sytuacja ulegnie pogorszeniu.

Rosyjski prezydent Władimir Putin wydał w poniedziałek dekret uznający niepodległości samozwańczych "republik ludowych" w ukraińskim Donbasie.

We wtorek Kreml zdecydował się na wysłanie rosyjskich "sił pokojowych" do separatystycznych republik.

Reakcją na to posunięcie było nałożenie przez USA i ich zachodnich sojuszników szeregu sankcji na przedstawicieli rosyjskich elit i rosyjskie instytucje.