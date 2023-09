Japonia: Nowa szefowa MSZ: musimy prowadzić z Chinami szczery dialog, by poprawić wzajemne stosunki

Musimy prowadzić z Chinami szczery dialog, by poprawić wzajemne stosunki - oświadczyła w czwartek Yoko Kamikawa na swojej pierwszej konferencji prasowej po objęciu w środę stanowiska minister spraw zagranicznych Japonii.

"Japonia i Chiny stoją przed wieloma wyzwaniami, są też kwestie budzące niepokój, ale dla Japonii jest ważne, by mówić to, co trzeba, wzywać Chiny do odpowiedzialnego działania", a oba kraje powinny "angażować się w dialog i wspólnie pracować nad wyzwaniami" - mówiła Kamikawa, cytowana przez agencję Kyodo.

Kamikawa objęła stanowisko szefowej MSZ w krytycznym momencie dla stosunków między Japonią a Chinami, które są obecnie napięte ze względu na spór dotyczący wypuszczenia przez Tokio do Pacyfiku oczyszczonej radioaktywnej wody z uszkodzonej elektrowni jądrowej w Fukushimie w północno-wschodniej Japonii - skomentowała agencja Kyodo.

Przedmiotem sporu pozostają także wyspy Senkaku na Morzu Wschodniochińskim, które są kontrolowane przez Tokio, a do których Pekin rości sobie prawa oraz intensyfikacja wspólnych działań wojsk Chin i Rosji w pobliżu Japonii w czasie, gdy trwa agresja Kremla na Ukrainie.

Nowo mianowana minister zapowiedziała na czwartkowej konferencji utrzymanie surowych sankcji gospodarczych nałożonych przez Japonię na Rosję. Poinformowała ponadto, że Japonia będzie obecna podczas trwającej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i innych spotkań w Nowym Jorku. Kamikawa uda się do USA w przyszłym tygodniu, debiutując tym samym na arenie międzynarodowej jako szefowa japońskiej dyplomacji.

Premier Japonii Fumio Kishida ogłosił w środę nowy skład rządu; jedną z pięciu kobiet powołanych na stanowisko ministra została Kamikawa W ocenie japońskiego dziennika "The Japan Times" decyzja o zastąpieniu bliskiego sojusznika premiera Yoshimasy Hayashiego przez Kamikawę na tym stanowisku była jednym z najbardziej zaskakujących posunięć szefa japońskiego rządu. W przeszłości Kamikawa była ministrem sprawiedliwości Japonii.