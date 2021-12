Japonia: Nowe obostrzenia w związku z wykryciem drugiego przypadku Omikronu

Władze Japonii rozszerzyły restrykcje dotyczące przyjazdów do kraju, uniemożliwiając przekroczenie granicy osobom posiadającym status rezydenta, a powracającym z jednego z 10 państw afrykańskich, gdzie wykryto wariant Omikron koronawirusa. W środę media japońskie doniosły o wykryciu w kraju drugiego przypadku Omikronu.

Jak podaje Associated Press, podróżujący przyleciał do Japonii z Peru.

Według agencji Associated Press, japońskie ministerstwo transportu zwróciło się także w środę do zagranicznych linii lotniczych o zaprzestanie nowych rezerwacji na wszystkie loty do Japonii do końca grudnia. To zarządzenie nie odnosi się do lotów do Japonii, które zdążyły już zostać wykupione.

Zamknięcie granic dla japońskich rezydentów niebędących obywatelami, którzy podróżują z 10 krajów afrykańskich wymienionych na nowej japońskiej liście wejdzie w życie w środę o północy. Wśród tych krajów znajduje się RPA, Eswatini, Namibia, Zambia, Malawi, Mozambik, Lesotho, Angola, Botswana i Zimbabwe.

"Z punktu widzenia prewencji, nie będziemy jedynie zakazywać wjazdu do kraju obcokrajowcom, ale także zawracać obcokrajowców ze statusem rezydenta, chyba że istnieją szczególne okoliczności" - przekazał główny sekretarz rządu Japonii Hirokazu Matsuno.

W poniedziałek japoński rząd zadecydował o zamknięciu granic kraju dla zagranicznych obywateli na około miesiąc w związku z odkryciem nowego wariantu koronawirusa, Omikron. Zakaz nie odnosił się do obywateli kraju oraz zagranicznych obywateli posiadających status rezydenta w Japonii. We wtorek wykryto w Japonii pierwszy przypadek zakażenia Omikronem.

Japońskie obostrzenia dla podróżujących zostały zliberalizowane kilka tygodni temu, ale zmiany zostały cofnięte w związku z wykryciem nowego wariantu koronawirusa.