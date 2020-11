Japonia: Nowy rekord zakażeń koronawirusem w Tokio

Władze Tokio poinformowały w sobotę o rekordowym bilansie zakażeń SARS-CoV-2 w ciągu doby: potwierdzono 539 nowych przypadków. To już trzeci dzień, gdy liczba zakażeń w stolicy przekracza 500 - pisze Kyodo. W całym kraju odnotowano 2418 infekcji w ciągu doby.

Od piątku dobowa liczba zakażeń wzrosła 33 - pisze Kyodo. W porównaniu z krajami Ameryki Północnej czy Europy ten przyrost jest niewielki, ale japońskich ekspertów niepokoi stały codzienny wzrost liczby nowych infekcji. Wielu specjalistów uważa, że w Japonii nastąpiła trzecia fala epidemii.

W Tokio od czwartku obowiązuje najwyższy poziom alertu epidemicznego, który ostrzega mieszkańców, że wirus gwałtownie się rozprzestrzenia w metropolii. Alert nie jest jednak wiążący i nie przewiduje żadnych kar ani nakazu zamknięcia firm.

Eksperci łączą najnowszy wzrost liczby zakażeń z jesiennym ochłodzeniem, które zmusza wielu mieszkańców do przebywania w pomieszczeniach bez dobrej wentylacji.

Japonia, gdzie z powodu Covid-19 zmarło dotąd mniej 2 tys. osób, a całkowita liczba zakażeń się 131 tys., stosunkowo dobrze radziła sobie z dwiema poprzednimi falami - podkreśla Reuters. Przyczyniło się do tego zdyscyplinowanie japońskiego społeczeństwa, które zastosowało się do nakazu noszenia masek i utrzymywania dystansu w przestrzeni publicznej.

W kraju rosną jednak obawy, że długi weekend związany ze Świętem Dziękczynienia za Pracę (Święto Plonów) może skłonić Japończyków do większej mobilności. Mogłoby to skutkować wzrostem liczby nowych zakażeń. W obawie, że tak się stanie na wniosek rządu zawieszono prowadzoną od lipca kampanię promocji turystyki krajowej oferującą dofinansowanie do podróży po Japonii. Według władz od końca lipca Japończycy odbyli łącznie 40 mln podróży w ramach tego programu.

Jeszcze w piątek premier Japonii Yoshihide Suga zapowiadał w parlamencie, że mimo wzrostu liczby wykrywanych zakażeń rząd nie wstrzyma kampanii "Go To Travel". Podczas sobotniej konferencji prasowej premier Suga zapowiedział jednak jego rewizję w obliczu "zwiększonej ruchliwości Japończyków podczas weekendu".

Dopłaty do biletów zostaną natychmiastowo wstrzymane dla mieszkańców tych regionów, gdzie notowany jest obecnie wysoki odsetek nowych zakażeń - zadeklarował Suga. Do takich regionów należy stołeczne Tokio oraz prefektura Osaki, gdzie w ciągu ostatniej doby obecność koronawirusa potwierdzono u rekordowej liczby 370 osób. Możliwe są dalsze modyfikacje programu - powiedział Suga.

Jak podkreśla przewodniczący Japońskiego Stowarzyszenia Lekarskiego, nie ma żadnych konkretnych dowód, że program "Go To Travel" przyczynił się do wzrostu zakażeń, niemniej jednak "nie będzie błędem uznanie go za katalizator rozprzestrzenia się koronawirusa".

Z danych udostępnionych przez rząd wynika, że wśród osób, które korzystały dotąd z programu (łącznie odbyto 40 mln podróży) u 137 osób potwierdzono następnie obecność koronawirusa - podaje Kyodo.