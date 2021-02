Japonia: pierwsza dostawa szczepionki Pfizer zaaprobowana przez UE

Unia Europejska zatwierdziła pierwszą wysyłkę szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Pfizer do Japonii, powiedział we wtorek minister Taro Kono nadzorujący program szczepień. Rząd Japonii zamierza rozpocząć szczepienia do połowy lutego.

Wygląda na to, że każda przesyłka wymaga zgody UE - powiedział minister Taro Kono. Nie powiedział, ile dawek będzie zawierała, ani też kiedy zostanie dostarczona.

"Umożliwi nam to rozpoczęcie szczepień początkowej grupy pracowników medycznych. Będziemy musieli ustalić harmonogram dla pozostałych pracowników medycznych i osób starszych w miarę postępów" - powiedział Kono na konferencji prasowej.

Japoński rząd planuje zaszczepić najpierw pracowników medycznych, następnie osoby starsze, chore i pracowników w placówkach opieki nad osobami starszymi.

Japonia, licząca 126 milionów mieszkańców, podpisała kontrakty na zakup 314 milionów dawek szczepionek COVID-19 z AstraZeneca PLC, Moderna Inc i Pfizer, co powinno wystarczyć do zaszczepienia 157 milionów ludzi.

Premier Yoshihide Suga zapowiadał wcześniej, że Japonia będzie dsyponowała szczepionkami dla wszystkich mieszkańców przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio, które zostały już przełożone o rok z powodu pandemii.

Przygotowania do produkcji szczepionek przeciw Covid-19 w Japonii trwają już od około roku, a japońskie urzędy nadzorcze pracują nad zatwierdzeniem zakładów produkcyjnych i samych preparatów. Jednak wytworzona w kraju szczepionka nie trafi prawdopodobnie do dystrybucji przed majem - informował "Nikkei Asian Review".

Według gazety rząd w Tokio zawarł z AstraZenecą umowę na zakup 120 mln dawek szczepionki, z czego 90 mln zostanie wyprodukowane w Japonii, a 30 mln ma być przysłane z zagranicy. Japońskie władze liczą na otrzymanie tych dawek przed końcem marca, zanim ruszy produkcja w kraju.