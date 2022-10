Japonia: Po raz pierwszy od 20 lat nie powiódł się lot rakiety, został przerwany wkrótce po starcie

Pierwszy raz od ponad 20 lat w środę nie powiódł się lot rakiety wystrzelonej przez Japońską Agencję Eksploracji Kosmicznej JAXA, o czym agencja poinformowała w oświadczeniu. Lot rakiety, która miała wynieść osiem satelitów na orbitę okołoziemską, przerwano krótko po starcie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

JAXA przekazała, że 26-metrowa, ważąca niemal 100 ton rakieta Epsilon-6 doświadczyła niezidentyfikowanej "nieprawidłowości". Jej lot musiał zostać przerwany, poprzez wysłanie polecenia samozniszczenia, mniej niż 7 minut po starcie z Centrum Kosmicznego Uchinoura w japońskiej prefekturze Kagoshima na południu kraju.

Przedstawiciele JAXA przekazali, że agencja podjęła decyzję o unieszkodliwieniu rakiety, uznając, że nie jest ona w stanie bezpiecznie dolecieć do celu, czyli na wyznaczoną orbitę. Prawdopodobnie Epsilon-6 wpadł do morza wraz z ładunkiem. Przyczyna awarii jest obecnie badana.

Dwa z ośmiu satelitów transportowanych przez rakietę zostały opracowane przez prywatną firmę z siedzibą w prefekturze Fukuoka. JAXA planuje rozwój działalności komercyjnej związanej z wystrzeliwaniem satelitów.

Pierwsza wersja rakiet z serii Epsilon weszła do użytku w 2013 roku i jak dotąd były one niezawodne. Środowa porażka to także pierwsza awaria rakiety wystrzelonej przez JAXA od 2003 roku.

Wojna i koszty dobijają kolejną znaną polską firmę. Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym