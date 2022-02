Japonia: Po raz pierwszy wykryto ponad 100 tys. zakażeń koronawirusem w ciągu doby

W Japonii po raz pierwszy od początku pandemii w ciągu doby wykryto ponad 100 tys. zakażeń koronawirusem, a łączna liczba infekcji przekroczyła 3 mln - podała w czwartek agencja Kyodo. Za trwającą szóstą falę Covid-19 w tym kraju odpowiada wariant Omikron.

Również w czwartek panel ekspertów japońskiego rządu ds. pandemii zatwierdził rozszerzenie przepisów określanych jako "quasi-stan wyjątkowy" na prefekturę Wakayama. Takie rozwiązanie obowiązuje już w 34 z 47 japońskich prefektur, w tym w Tokio.

Dokładny bilans nowych infekcji w Japonii nie został ogłoszony, ale Kyodo oblicza na podstawie oficjalnych danych napływających z poszczególnych części kraju, że przekroczył on 100 tys. Poprzedniego dnia władze zgłosiły prawie 95 tys. przypadków i była to wówczas najwyższa liczba od początku kryzysu.

Poprzednia fala pandemii w Japonii, napędzana wariantem Delta, opadła stosunkowo szybko jesienią 2021 roku. Obecnie w kraju szerzy się Omikron, który podobnie jak w sąsiedniej Korei Południowej wywindował dobowe bilanse do rekordowych wartości.

Władze Japonii nie stosują twardych lockdownów, jakie wprowadzane były w innych krajach. "Quasi-stan wyjątkowy" oznacza, że lokalne władze prefektur mogą prosić lokale gastronomiczne o wcześniejsze kończenie pracy i niesprzedawanie alkoholu.

W prefekturze Tokio i na 12 innych obszarach przepisy te będą obowiązywać do 13 lutego, a w 21 innych prefekturach - do 20 lutego. Zgodnie z propozycją zatwierdzoną przez ekspertów "quasi-stan wyjątkowy" w Wakayamie ma być wprowadzony na okres od soboty do 27 lutego.

Andrzej Borowiak