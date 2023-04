Japonia: Podejrzany o atak na premiera Kishidę mógł żywić urazę do systemu wyborczego

Podejrzany o rzucenie urządzenia wybuchowego w kierunku premiera Japonii Fumio Kishidy mógł żywić urazę do krajowego prawa wyborczego, ponieważ nie był w stanie kandydować w wyborach do wyższej izby parlamentu – podały we wtorek agencja Kyodo i stacja NHK, cytując dokumenty sądowe.

24-letni Ryuji Kimura milczy, odkąd w sobotę został zatrzymany na wiecu wyborczym w prefekturze Wakayama. Rzucił tam w stronę Kishidy urządzenie wybuchowe, uznawane za chałupniczo wykonaną bombę rurową.

Kishidzie nic się nie stało, ale w wyniku wybuchu ranne zostały dwie osoby, w tym policjant. Sprawa wywołała poruszenie w Japonii, gdzie w lipcu ubiegłego roku były szef rządu Shinzo Abe padł ofiarą uzbrojonego w broń palną zamachowca.

Osoba o takim samym imieniu, nazwisku i adresie jak podejrzany złożyła w ubiegłym roku pozew o odszkodowanie za rzekome szkody emocjonalne spowodowane niemożliwością kandydowania do Izby Radców, wyższej izby parlamentu - podały japońskie media.

Kimura twierdził, że nie jest w stanie spełnić przewidzianych prawem kryteriów wieku co najmniej 30 lat i wpłacenia 3 mln jenów (94,2 tys. zł) kaucji. Jego zdaniem wymogi te są niezgodne z konstytucją, która gwarantuje równość wobec prawa.

Sąd okręgowy odrzucił jednak pozew, oceniając, że kryteria są uzasadnione. Kimura wniósł apelację do sądu wyższej instancji, a ten ma ogłosić swoją decyzję w maju.