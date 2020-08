Japonia: Premier Abe wrócił do pracy po badaniach zdrowotnych

Szef japońskiego rządu Shinzo Abe wrócił w środę do pracy po trzydniowej przerwie, w czasie której przeszedł badania lekarskie. Wizyta w szpitalu podsyciła spekulacje na temat stanu zdrowia 65-letniego premiera – poinformowała japońska agencja prasowa Kyodo.

"Przeszedłem przedwczoraj badania, by w pełni zadbać o swoje zdrowie. Wracam teraz do pracy i planuję ciężko pracować" - powiedział Abe, wchodząc w środę po południu do swojego biura.

Poniedziałkowa wizyta Abego w tokijskim szpitalu, gdzie spędził ponad siedem godzin, podsyciła krążące od kilku tygodni w japońskiej prasie spekulacje na temat stanu jego zdrowia - zaznacza Kyodo. Według źródła tej agencji w szpitalu Abe przeszedł dodatkowe testy po rutynowym badaniu, przeprowadzonym w czerwcu.

Kolega Abego z rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej Akira Amari ocenił niedawno, że premier może być przemęczony ciągłą pracą związaną z odpowiedzią na pandemię. Według Kyodo Abe pracował przez prawie 150 dni z rzędu od końca stycznia do lipca, gdy wziął trzy dni urlopu.

W poniedziałek w Japonii odnotowano 15 zgonów na Covid-19 - najwięcej od maja, gdy rząd zniósł stan wyjątkowy. Łącznie w kraju zgłoszono około 58 tys. infekcji, z czego najwięcej, ponad 18 tys., wykryto w Tokio. Od początku pandemii w Japonii zmarło ponad 1,1 tys. zakażonych osób.

Abe, który pełni swój urząd od 2012 roku, był wcześniej premierem Japonii w latach 2006-2007. Wówczas zrezygnował z funkcji z powodu zapalenia jelita, obecnie utrzymywanego pod kontrolą przy pomocy leków, które wcześniej nie były dostępne.

Andrzej Borowiak