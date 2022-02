Japonia: Premier Kishida o rosyjskiej agresji: społeczność międzynarodowa musi się zjednoczyć

Bardzo ważne jest, aby społeczność międzynarodowa zjednoczyła się i okazała siłę woli – powiedział w czwartek premier Japonii, komentując rozpoczęcie przez Rosję operacji wojskowej na Ukrainie. Zapowiedział dalszą koordynację odpowiedzi z innymi krajami G7.

"Robimy, co w naszej mocy, by gromadzić dane i zrozumieć sytuację. Jest ona napięta i będziemy współpracować ze społecznością międzynarodową, w tym G7" - powiedział dziennikarzom Kishida, cytowany przez agencję Kyodo.

"To bardzo ważne, by społeczność międzynarodowa zjednoczyła się i pokazała swoją silną wolę" - mówił japoński premier na posiedzeniu parlamentarnej komisji budżetowej. Wyraził nadzieję, że japońskie sankcje pomogą przekonać Moskwę do deeskalacji.

Japonia ogłosiła w środę pakiet sankcji przypominających te wprowadzone przez USA. Zawiera restrykcje wizowe dla urzędników z separatystycznych regionów Donbasu, zamrożenie ich aktywów oraz zakaz handlu z tymi regionami. Ograniczono również obrót rosyjskimi obligacjami skarbowymi w Japonii.

Główny sekretarz japońskiego rządu Hirokazu Matsuno zapowiadał, że Japonia "szybko podejmie dalsze kroki w koordynacji ze społecznością międzynarodową", jeśli sytuacja się pogorszy.