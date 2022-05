Japonia: Premier Kishida: po dwóch latach otwieramy granice dla zagranicznych turystów

Japonia otworzy swoje granice dla zagranicznych turystów 10 czerwca, po dwóch latach od wprowadzenia restrykcji w podróże w związku z wybuchem pandemii Covid-19. Na razie do kraju będą wpuszczane jedynie wycieczki zorganizowane - przekazał w czwartek premier Fumio Kishida.

W tym tygodniu w Japonii przebywa "eksperymentalna wycieczka zorganizowana", w której biorą udział turyści z Australii, Singapuru, Tajlandii i Stanów Zjednoczonych. 50 uczestników otrzymało specjalne wizy, których ważność skończy się we wtorek.

Premier zapowiedział, że Japonia zamierza stopniowo wpuszczać do kraju coraz więcej turystów, aż do osiągnięcia poziomu sprzed pandemii Covid-19.

Na początku bieżącego roku Japonia zaczęła łagodzić wprowadzone wcześniej restrykcje. Obecnie zezwala na wjazd do kraju do 10 tys. osób dziennie, w tym obywateli Japonii, zagranicznych studentów oraz osób podróżujących służbowo. Rząd zamierza podwoić limit wjazdu do 20 tys. osób dziennie od początku czerwca, a wśród osób, którym pozwoli się na odwiedzenie Japonii, będą się znajdować także uczestnicy wycieczek zorganizowanych.

Obecnie przeprowadzane eksperymentalne wycieczki mają pomóc rządowi w ocenie skali możliwych wycieczek w przyszłości.

Po wprowadzeniu przez japoński rząd restrykcji covidowych, liczba przyjazdów zagranicznych turystów do Japonii spadła o ponad 90 proc. w 2020 r. z rekordowych 31,9 mln osób, które odwiedziły kraj rok wcześniej.