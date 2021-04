Japonia: Premier ogłosił z powodu Covid-19 stan wyjątkowy w Tokio i trzech prefekturach

Premier Japonii Yoshihide Suga ogłosił w piątek kolejny, trzeci już stan wyjątkowy, by nie dopuścić do dalszego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w czasie świąt majowych. Będzie on obowiązywał od niedzieli do 11 maja w Tokio i trzech innych prefekturach.

Stan wyjątkowy obejmie prefektury Tokio, Osaka, Kioto i Hyogo, a więc obszar zamieszkany przez blisko jedną czwartą ludności kraju i odpowiadający za jedną trzecią jego gospodarki - pisze agencja Kyodo, podkreślając, że restrykcje ogłoszono zaledwie trzy miesiące przed Igrzyskami Olimpijskimi.

"Musimy podjąć silne środki w zogniskowany sposób, by opanować wirusa, podczas gdy wielu ludzi będzie korzystało z przerwy z okazji złotego tygodnia" - powiedział Suga, odnosząc się do okresu wolnego od pracy na początku maja.

Stan wyjątkowy nie wiąże się w Japonii z twardym lockdownem, jaki wprowadzano w niektórych innych krajach. Ograniczona zostanie jednak liczba wieczornych połączeń komunikacji publicznej, restauracje będą proszone o wcześniejsze kończenie pracy, a przybytki serwujące alkohol i centra handlowe - o wstrzymanie działalności.

Po przejściu trzeciej fali pandemii Covid-19 Japonia mierzy się z ponownym wzrostem liczby zakażeń. Według ekspertów stoi za tym bardziej zaraźliwy wariant koronawirusa N501Y, który szerzy się m.in. w Osace i Tokio, i odpowiada już tam za większość nowych infekcji.

Andrzej Borowiak